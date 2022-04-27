ЕБА опросила 134 компании, 54% из них продолжают полностью выплачивать зарплату

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) опросила 134 компании-члена ассоциации из более 1 тыс. компаний, 54% из них продолжают полностью выплачивать зарплату, хотя месяцем ранее таких было 63%, указала ЕБА в релизе в среду.

При этом бизнес-ассоциация указала, что исследование засвидетельствовало возврат к работе 14% тех опрошенных компаний, которые ранее приостановили работу, тогда как в целом о полноценной работе своего бизнеса сообщили 28% директоров-респондентов.

"Треть компаний ЕБА уже полноценно работают. Об этом сообщили 28% директоров компаний, входящих в состав ассоциации. В то же время большинство, а именно 68%, работают сейчас частично или с некоторыми ограничениями. Например, около половины, а именно 47% опрошенных компаний ограничили географию своей деятельности, 21% перешли в онлайн-режим, а 19% были вынуждены закрыть часть офисов, торговых точек или отделений", – указано в релизе по итогам опроса, который проводился с 15 по 25 апреля.

Только 4% компаний сейчас вообще не работают, хотя в начале марта таких было 29%, указала ЕБА.

Большинство опрошенных компаний – 54% продолжают выплачивать заработную плату сотрудникам в полном объеме, при чем 31% платят и дополнительные или авансовые выплаты. "Хотя два месяца назад таких было несколько больше – 63% и 45% соответственно. В то же время 7% отправляют работников в неоплачиваемый отпуск, 3% частично увольняют персонал, 1% не могут делать выплаты", – указала ассоциация.

Из 15% опрошенных компаний, вынужденных сократить размер заработной платы работникам, три четверти сократили зарплаты до 50%. Некоторые компании сокращают выплаты работникам, которые пока не могут работать, чтобы не оставлять их без денежного обеспечения или изменяют формат оплаты на почасовой. Впрочем, были и компании, которые сообщали о повышении заработной платы в этом году.

"В начале третьего месяца полномасштабной войны в Украине компании не только удержали, но и увеличили размеры поддержки наших защитников и гуманитарной помощи. Так, 48% наших компаний помогают финансово (ранее – 41%), 46% поддерживают работников, защищающих страну (ранее – 35%), 43% поставляют продукцию (ранее – 31%), 27% – услуги, 19% – медикаменты. , 17% – средства защиты/обороны. Только 5% компаний сообщают, что уже исчерпали свои ресурсы в помощь", – отметила ЕБА.

Как показал опрос, бизнес улучшил оценку своих финансовых резервов: 36% оценивают свою финансовую устойчивость в полгода, 26% – в несколько месяцев, 18% – в год и еще 16% – в более чем год. Только 3% компаний сообщают, что их финансовые резервы уже иссякли. В то время как еще месяц назад 43% оценивали свою финансовую устойчивость в несколько месяцев, и только 17% сообщали о финансовых резервах в год и больше.

Два месяца военных действий нанесли потери до $1 млн 42% опрошенных компаниям, еще 34% понесли потери в диапазоне $1-10 млн, и 16% сообщают о потерях более $10 млн. Ориентировочные совокупные потери принявших участие в опросе компаний составили более $518 млн долларов. Месяц назад опрос показывал совокупные потери в размере около $350 млн.