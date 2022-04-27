Финансовые новости
- |
- 27.04.22
- |
- 12:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Правительство выделило еще 2 миллиарда гривен на программу «Поддержка»
10:05 27.04.2022 |
Кабинет Министров выделил еще 2 миллиарда гривен на программу Поддержка, которая предусматривает компенсации по 6,5 тысячи гривен помощи для работников и ФЛП из регионов боевых действий.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Телеграмме, передает Укринформ.
"В рамках программы есть Поддержка государство уже выплатило пособие в размере 6,5 тыс. грн для 3,6 млн украинцев... На заседании правительства сегодня приняли решение о выделении дополнительных 2 млрд грн, что позволит осуществить выплату еще более 300 тысяч наших граждан" , - написал Шмигаль.
Он добавил, что на эту программу ранее направили более 23 млрд грн, однако часть людей, которые подавались на помощь в последние дни, пока не получили свои выплаты.
Как сообщалось, программа Поддержка предусматривала предоставление денежных компенсаций по 6,5 тысячи гривен лицам, которые остались в Украине и прошли соответствующую регистрацию до 31 марта. Право на получение средств получили застрахованные лица, официально трудоустроенные, и ФЛПы, страхователи которых отвечают всем следующим критериям: состоят на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в регионах, список которых утвержден правительством (Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и г. Киев.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Британия отменила все пошлины на экспорт из Украины
|Фейковый референдум на Херсонщине. Почему Зеленский начал угрожать Путину
|Оружие для наступления. Когда НАТО даст нам истребители, танки и ракеты
|США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня - Нуланд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 27.04.22
|Правительство выделило еще 2 миллиарда гривен на программу «Поддержка»
|Правительство определило, как будет считать среднюю заработную плату в условиях войны
|Цены на нефть умеренно растут 27 апреля на ожидаемом сокращении поставок
|Минфин накануне крупных выплат продал военные облигации на рекордную сумму
|В Раде хотят возобновить таможенные платежи и увеличить военный сбор до 3%
|МВФ и Всемирный банк согласились с потребностью Украины в 5 млрд долларов ежемесячно, - Шмыгаль
Это интересно
|Илон Маск убеждён, что поездка на роботизированном такси Tesla обойдётся дешевле, чем на автобусе
|В ЕС согласовали правила для интернет-гигантов
|Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой
|Группировка Starlink расширяется. Первая ступень Falcon 9 совершила рекордный 12-й полёт
|Дефицит полупроводниковой продукции в значительной степени удастся устранить уже в следующем полугодии
|Mercedes-Benz представила флагманский электрический кроссовер EQS SUV
|Евросоюз стал на шаг ближе к унификации зарядных устройств для мобильной электроники