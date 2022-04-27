Правительство выделило еще 2 миллиарда гривен на программу «Поддержка»

Кабинет Министров выделил еще 2 миллиарда гривен на программу Поддержка, которая предусматривает компенсации по 6,5 тысячи гривен помощи для работников и ФЛП из регионов боевых действий.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Телеграмме, передает Укринформ.

"В рамках программы есть Поддержка государство уже выплатило пособие в размере 6,5 тыс. грн для 3,6 млн украинцев... На заседании правительства сегодня приняли решение о выделении дополнительных 2 млрд грн, что позволит осуществить выплату еще более 300 тысяч наших граждан" , - написал Шмигаль.

Он добавил, что на эту программу ранее направили более 23 млрд грн, однако часть людей, которые подавались на помощь в последние дни, пока не получили свои выплаты.

Как сообщалось, программа Поддержка предусматривала предоставление денежных компенсаций по 6,5 тысячи гривен лицам, которые остались в Украине и прошли соответствующую регистрацию до 31 марта. Право на получение средств получили застрахованные лица, официально трудоустроенные, и ФЛПы, страхователи которых отвечают всем следующим критериям: состоят на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в регионах, список которых утвержден правительством (Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и г. Киев.