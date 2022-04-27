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Правительство определило, как будет считать среднюю заработную плату в условиях войны
08:53 27.04.2022 |
Правительство внесло изменения в Порядок исчисления средней заработной платы, учитывая особенности военного времени.
Об этом сообщает Минэкономики.
"Это позволит корректно вычислить среднюю заработную плату на предприятиях, которые в результате боевых действий вынуждены прерывать деятельность", - объясняют решения в ведомстве.
Предусмотрены следующие поправки:
* из расчетного периода, во время которого исчисляется средняя зарплата, исключается время, в которое отсутствовали данные о начисленной заработной плате работнику в результате боевых действий;
* если работник частично отработал период, за который начислена премия или иная поощрительная выплата, работником, то при исчислении средней заработной платы учитывается фактически начисленная сумма такой премии.
"Правильный расчет средней зарплаты необходим, чтобы рассчитывать причитающиеся работникам выплаты, в частности, "отпускные" и компенсации за неиспользованные отпуска, суммы выплат при служебных командировках, сохраненный средний заработок за период военной службы, выплаты за вынужденный прогул и т.д.", - резюмировали там.
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