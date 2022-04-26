В Раде хотят возобновить таможенные платежи и увеличить военный сбор до 3%

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о возврате отмененных таможенных платежей, в т. ч. для ввоза авто гражданами, возобновлении налоговых проверок и увеличении военного сбора до 3%. Документ подали глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев и другие депутаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №7311.

Проектом закона предлагается

* увеличить размер военного сбора с 1,5 до 3 процентов.

* установить возможность и порядок оформления возмещения сумм налога на добавленную стоимость облигациями внутреннего государственного займа;

* урегулировать вопрос проведения камеральных проверок на период действия военного положения;

* восстановить течение сроков, определенных Налоговым кодексом Украины и остановленных на период действия военного положения, в том числе в части соблюдения сроков представления отчетности;

* урегулировать вопрос учета возвратной финансовой помощи для плательщиков единого налога третьей группы.

В части таможенных платежей предлагается возобновить налогообложение, которое было отменено на период действия военного положения:

* для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;

* для транспортных средств, ввозимых гражданами;

* для предприятий, которые не платят ввозную пошлину.

Напомним, в марте Верховная рада приняла закон об освобождении от пошлины и НДС импорта товаров, ввозимых предприятиями. Также закон освобождает от таможенных платежей транспортные средства, которые ввозятся гражданами.

