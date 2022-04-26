Райффайзен Банк прогнозирует падение ВВП Украины в 2022г. на треть при длительности войны еще 1-1,5 месяца

Падение экономики Украины в 2022 году составит около 33% по базовому сценарию, при котором война продлиться еще, максимум, месяц-полтора, сообщил ведущий аналитик Райффайзен Банк (Киев) Александр Печерицын.

"Если война продлится до конца года, то (ВВП) может упасть и до 45%", - сказал он на zoom-конференции во вторник.

Печерицын уточнил, что это уже третий прогноз банка с начала войны. По его словам, первоначально падение экономики оценивалось примерно в 15% на основе предыдущих быстротекущих конфликтов в мире, например, в Грузии. Затем в марте банк оценил спад уже в 24%, учитывая валовый региональный продукт и карту боевых действий. В частности, в рамках этого анализа ожидается снижение урожая в этом году на 34%.

Главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий напомнил, что в 2014-2015 годах падение ВВП составило примерно 25%, если сравнивать с довоенной Украиной (в официальной статистике сравниваются данные лишь по подконтрольным территориям).

Печерицын добавил, что в составляющих ВВП банк оценивает падение частного потребления на 39% из-за эмиграции 15% населения, снижения доходов и негативных ожиданий потребителей.

По его словам, внутренние инвестиции, являющиеся самым уязвимым компонентом, при базовом сценарии в этом году упадут вдвое.

"С позитивной стороны немного влияют программы релокации производств, но в масштабах общего выпуска она, конечно, небольшая", – указал аналитик.

Говоря об инфляции, Печерицын отметил, что банк пока сохраняет ее прогноз по итогам этого года в 17% после 10% в прошлом. Он пояснил, что объем покупки Нацбанком военных облигаций в 60 млрд грн пока входит в пределы контролируемого, помимо того влияет государственный контроль за ценами и заморозка коммунальных тарифов.

В целом говоря о работе аналитиков в период войны, Печерицын сообщил, что банк начал выпуск еженедельных военных обзоров.

"Война – новый вызов, к ним нам не привыкать, так как два года назад был коронавирус. Но текущий (вызов) – это намного сложнее", – подчеркнул он.

Печерицын до февраля этого года занимал должность главного экономиста Креди Агриколь Банка (Киев).

Как сообщалось, по оценкам Всемирного банка, который до войны ожидал роста украинской экономики в этом году на 3,2%, она упадет на 45,1%. Согласно его докладу от начала апреля, в 2023 году ожидается восстановление украинской экономики всего на 2,1%, что также хуже прежних ожиданий в 3,5%.

Нацбанк Украины прогнозирует снижение ВВП страны в этом году минимум на треть, отказываясь от более детальных оценок. МВФ ожидает спада на 35%.