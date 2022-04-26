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S&P: Экономика России вернется к уровням 2021 года за 10 лет, Украины – за 5 лет
12:56 26.04.2022 |
Экономике России потребуется десять лет на то, чтобы восстановиться до уровня 2021 года после вторжения в Украину и последовавших западных санкций. Аналитики S&P Global Market Intelligence прогнозируют, что Украина восстановится за пять лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз S&P Global Market Intelligence.
Согласно прогнозу, падение ВВП России в 2022 году составит 11,1%, в 2023 году оно замедлится до 1,9%. Рос ожидается только в 2024 году - всего на 1,6%. Инфляция в России 2022 году составит 17,8%, в 2023 году - 10,0%, в 2024 году - 7,5%.
Согласно прогнозу аналитиков, ВВП Украины в 2022 году упадет на 45,7%, однако благодаря быстрому росту экономика страны восстановится уже через пять лет.
Отметим, на территории России прекратили обнародовать данные о государственном долге, торговой статистике и ограничили объем финансовой информации, чтобы скрыть негативное влияние введенных западными странами санкций в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.
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