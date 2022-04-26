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Украина просит у США $2 миллиарда в месяц для покрытия социальных нужд
Украина просит администрацию президента Джо Байдена выделять не менее 2 млрд долларов в месяц как чрезвычайную экономическую помощь, иначе гуманитарный кризис, обусловленный российским вторжением, будет усиливаться.
Как передает Укринформ, об этом пишет The Washington Post.
Во время визита в Вашингтон для встречи с американскими чиновниками министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в целом страна просит в месяц не менее 5 млрд долларов международной помощи, из них около 2 млрд - в США. Эти средства должны идти для покрытия неотложных нужд страны в апреле, мае и июне. Кроме этих денег в будущем ожидаются дополнительные долгосрочные запросы на восстановление после войны.
По словам Марченко, из-за войны украинское правительство сейчас может собрать налогов всего на 54% от своих расходов, причем эта цифра не включает военные расходы.
Марченко сказал, что Украина ищет экономическую поддержку для продолжения выплаты пенсий, зарплат работникам здравоохранения и образования, а также удовлетворения других гуманитарных нужд.
Ранее Сенат США принял законопроект о выделении Украине 14 млрд долларов.
Министр финансов США Джанет Еллен сообщила журналистам, что администрация работает над подготовкой дополнительного запроса Конгресса о помощи Украине, но отказалась назвать конкретные цифры.
"Нас вдохновило их мужество, мы поддерживаем их и сделаем все возможное, чтобы привлечь наши ресурсы для удовлетворения потребностей (Украины)", - сказала она.
Законодатели, скорее всего, поддержат финансирование Украины, отмечает издание.
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