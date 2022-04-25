Дания стала первым донором созданного Энергосообществом Фонда восстановления энергоинфраструктуры Украины

Дания стала первым донором Фонда, созданного Энергетическим сообществом для восстановления в Украине разрушенной войной энергетической инфраструктуры, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Искренне спасибо первому донору, Дании, за то, что она ответила на призыв Украины оказать неотложную поддержку энергетическому сектору в эти трудные времена войны", – приводит слова Галущенко пресс-служба Минэнерго в релизе на сайте в понедельник.

Объем направленных Данией средств в сообщении не указан.

При этом министр призвал другие страны и международных партнеров становиться донорами Фонда, отметив, что украинские энергетики ежедневно, несмотря на вражеские обстрелы, снова и снова возобновляют электросети и газоснабжение.

Директор Секретариата Энергетического сообщества Артур Лорковски со своей стороны заверил, что соответствующие средства будут как можно скорее направлены Украине.

"Секретариат вместе с Минэнерго Украины будут работать быстро, чтобы все выплаченные взносы направлялись на удовлетворение важнейших потребностей украинского энергетического сектора", – отметил Лорковски, цитирует пресс-служба Минэнерго.

Как сообщалось, в начале апреля 2022 года Энергетическое сообщество создало Фонд для восстановления разрушенной войной украинской энергетической инфраструктуры, донорами которого должны стать преимущественно государства-члены ЕС, а также международные компании и корпорации.