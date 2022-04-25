Альтернатива заблокированным портам: Украина и Польша создают логистическую компанию

Украина и Польша подписали меморандум о создании совместного логистического предприятия, задача которого - кардинально увеличить объем железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и на мировые рынки через Европу. Документ подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Кракове, сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

В рамках создания новой компании будут расширены ж/д пути для товаров, которые невозможно доставлять из-за заблокированных россиянами портов.

Стороны договорились совместно работать над увеличением грузоперевозок через западную границу Украины, совместно решать технические и организационные проблемы, включая таможенные правила, использование ж/д путей, поиск свободного подвижного состава.

"Мы начали готовить концепцию совместного предприятия с польскими коллегами уже через неделю после начала войны. Мы готовы совместно инвестировать и зарабатывать, строя крепкие связи с Европой и миром", - отметил председатель правления Укрзалізниці Александр Камышин.

Работа над созданием совместного предприятия начнется немедленно, добавил он.