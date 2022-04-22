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Поддержка бюджетного дефицита Украины $5 млрд/мес. должна быть преимущественно грантовой - МВФ
17:05 22.04.2022 |
Падение налоговых поступлений в Украине более чем вдвое из-за развязанной Россией войны и вызванные ею расходы на войну и 7 млн внутренне перемещенных лиц обуславливают дефицит госбюджета в $5 млрд в месяц и необходимость его внешней поддержки преимущественного грантовыми средствами, заявил директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер.
"Мы предлагаем, чтобы большая часть поддержки была предоставлена в виде грантов. Существуют различные виды..., включая возможность предоставления участниками МВФ своих специальных прав заимствования (SDR)", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне в пятницу.
Каммер уточнил, что оценка в $5 млрд дефицита в месяц на следующие два месяца была осуществлена украинскими властями совместно с МВФ.
Говоря о возможных инструментах поддержки Украины он назвал специальный счет, администрируемый МВФ, мультидонорский трастовый фонд Всемирного банка, а также будет Трастовый фонд солидарности ЕС.
Представитель Фонда также отметил, что украинское правительство сегодня очень заинтересовано в поддержке восстановления экономики в тех частях страны, где экономическая активность может продолжаться, и это очень важный приоритет для правительства, который поможет нормализации, повышению производительности и росту, а также поможет перемещенным лицам.
В представленном в пятницу региональном обзоре европейской экономики МВФ еще раз подтвердил свой прогноз падения ВВП Украины в этом году на 35%. Согласно представленной диаграмме, чуть более трети этого падения связано с падением трудовых ресурсов, почти половина - потерей капитала, в том числе из-за физического разрушения. Оставшаяся часть негативного вклада в динамику ВВП - это падение общей производительности.
"И без того значительный экономический ущерб будет увеличиваться по мере продолжения войны", - отметил Фонд.
Он добавил, что продолжающаяся война также подрывает ключевой сельскохозяйственный сектор страны, на который приходится 12% ВВП и половина доходов от экспорта, производство в котором может сократиться вдвое. Помимо того, война нанесла серьезный ущерб морским портам, через которые проходит более 80% экспорта и импорта, а также логистическим сетям, что серьезно повлияло на потоки товаров.
"Дальнейшая широкая донорская поддержка будет иметь решающее значение для среднесрочных экономических перспектив Украины, поскольку потребности в послевоенном восстановлении, вероятно, будут очень большими", - подчеркивается в документе.
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