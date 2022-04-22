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Мировой выпуск стали в марте упал на 5,8%, до 161 млн т - WSA
Производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в марте 2022 года сократилось на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 161 млн тонн, сообщила организация.
Россия в прошлом месяце, согласно предварительным данным ассоциации, снизила производство стали на 1,8% в годовом выражении, до 6,6 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
|март 2021
|Динамика к марту 2021
|Январь-март 2022
|Динамика к январю-марту 2021
|Всего (64 страны)
|161,0
|-5,8%
|456,6
|-6,8%
|Китай
|88,3
|-6,4%
|243,4
|-10,5%
|Страны ЕС (27)
|12,8
|-8,5%
|36,8
|-3,8%
|Россия
|6,6
|-1,8%
|18,7
|-1,2%
|Россия, страны СНГ, Украина
|7,4
|-19,2%
|24,0
|-8,5%
|Турция
|3,3
|-2,9%
|9,4
|-4.7%
|Япония
|8,0
|-4,3%
|23,0
|-2,9%
|Индия
|10,9
|4,4%
|31,9
|5,9%
|Иран
|2,3
|6,1%
|6,9
|4,4%
|Северная Америка
|9,7
|-2,8%
|28,1
|-0,9%
|США
|7,0
|-1,7%
|20,3
|-0,4%
|Южная Америка
|3,7
|1,7%
|10,6
|-3,6%
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