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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украина получит грант EUR88,5 млн из Целевого фонда ВБ

08:14 22.04.2022 |

Экономика

 

Украина получит грант EUR88,5 млн из Целевого фонда Всемирного банка (ВБ) на политику развития в сфере экономического восстановления.

Как говорится в сообщении Минфина в пятницу, соответствующее соглашение подписали министр финансов Сергей Марченко и региональный директор ВБ по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи вечером 21 апреля в Вашингтоне.

Минфин уточнил, что грантовые средства будут направлены Украине из целевого фонда доноров, в рамках Программы Второй ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины.

Марченко отметил, что направляемые в общий фонд госбюджета средства позволят Украине усилить финансирование социально-гуманитарных направлений и обеспечить макрофинансовую стабильность нашего государства.

"Грантовая помощь является приоритетной для нас, поскольку мы уже сегодня думать о будущем и восстановлении страны от катастрофических разрушений", - подченркнул министр.

Целевой фонд создан Группой Всемирного банка, в него уже поступили взносы от Дании (около EUR20,5 млн), Исландии (около EUR0,46 млн), Латвии (около EUR5,0 млн), Литвы (около EUR5,0 млн) и Великобритании (около EUR60,0 млн).
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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