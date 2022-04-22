ВБ оценивает ущерб инфраструктуры Украины от войны в $60 млрд

Группа Всемирного банка завершила предварительную оценку физического ущерба зданиям и инфраструктуре Украины, нанесенного военной агрессией России, и оценила его примерно в $60 млрд, сообдщил президент банка Давид Малпасс.

"Это "узкая" стоимость и не включает растущие экономические издержки для экономики Украины. Конечно, война все еще продолжается, поэтому эти расходы растут", – сказал он на Министерском круглом столе в поддержку Украины в рамках "Весенних встреч 2022 года" Всемирного банка и МВФ.

Малпасс добавил, что правительство и государственные предприятия Украины сталкиваются с большим невоенным бюджетным дефицитом и долговой нагрузкой.

По его словам, Группа Всемирного банка мобилизовала более $3 млрд для Украины, чтобы поддержать продолжение основных государственных услуг. Президент ВБ поблагодарил за предоставленные грантовые взносы через созданный банком многосторонний трастовый фонд (MDTF) США, Великобританию, Норвегию, Данию, Австрию, Латвию, Литву, Исландию, а также за предоставленные гарантии Великобританию, Нидерланды и Швецию, а Японию – за параллельное финансирование.

"Приоритетом должно быть удовлетворение текущих потребностей Украины в финансировании таким образом, чтобы свести к минимуму ее будущее долговое бремя. Грантовые взносы будут очень важны", – подчеркнул Малпасс.

"Пока война продолжается, мы будем работать над укреплением доверия к финансовым, монетарным и фискальным институтам Украины, способствуя стабильности валюты по мере продвижения вперед", – добавил президент ВБ.

Помимо MDTF он отметил дополнительные подходы, в том числе управляемый счет МВФ, трастовый фонд солидарности Европейского союза, пакет устойчивости ЕБРР и призвал всех партнеров продолжать координировать поддержку потребностей бюджета Украины.

По мнению Малпасса, в течение шести-восьми месяцев после установления мира необходимо срочно заняться восстановлением основных инфраструктурных соединений, таких как транспорт, электроэнергия, отопление и цифровые технологии, а затем, в среднесрочной перспективе, – укреплением макрофискального потенциала; восстановлением городов и домов и укреплением сельскохозяйственного и делового секторов.