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Малый бизнес постепенно возвращается к работе – опрос
08:05 22.04.2022 |
Количество неработающих представителей малого бизнеса сократилось с 42% месяц назад до 26%.
Об этом свидетельствуют результаты второй волны опроса Европейской Бизнес Ассоциации среди представителей малого и среднего бизнеса - участников проекта Unlimit Ukraine.
Из опрошенных малых бизнесов 17% уже возобновили работу после временного прекращения и еще 23% готовятся к возобновлению.
Также увеличилось количество предпринимателей, работающих в полном объеме - с 13% до 20%.
Среди вынужденных ограничений - сокращение географии деятельности, переход в онлайн, закрытие части отделений/торговых точек. Восстановить полноценную работу компании не могут в основном из-за отсутствия заказа, снижения активности клиентов, сокращения проектов.
Несколько улучшилась оценка предпринимателями собственной финансовой устойчивости. Сейчас 40% сообщают, что их финансовых резервов хватит на несколько месяцев, раньше таких было 32%. Еще 15% имеют резервы на один месяц. В то же время, 12% сообщают, что смогут продержаться полгода, а 6% - год и больше.
Количество бизнесов, уже исчерпавших свои финансовые резервы, практически не изменилось и составляет 26% от общего количества респондентов.
Ситуация с выплатой заработных плат сотрудникам почти не претерпела изменений за последний месяц. Заработную плату в полном объеме выплачивают 25% компаний, причем 5% продолжают это делать с дополнительными или авансовыми выплатами. Впрочем, 27% были вынуждены сократить выплаты, а 22% не имеют ресурсов для выплаты заработной платы, так что 15% отправляют сотрудников в неоплачиваемый отпуск, а 9% вынуждены частично или полностью увольнять персонал.
Подавляющее большинство МСБ предпринимателей, а именно 71% никуда не перевозили свой офис или производство, только 11% совершили релокейт на запад Украины, а 4% - за границу. Также отдельные предприниматели сообщали о релокейте в центральные регионы Украины.
Потери бизнеса от войны 40% респондентов оценивают в сумму до 10 тысяч долларов, еще около трети, а именно 28% - в диапазоне 10-50 тысяч, 15% - больше 100 тысяч. Об отсутствии потерь сообщают около 6% МСБ.
При этом 20% опрошенных нами бизнесов сообщают об ущербе имуществу или активам непосредственно в результате боевых действий. Ориентировочная совокупная сумма ущерба, причиненная предпринимателям-участникам опроса - около 2 млн долларов.
Опрос проводился с 14 по 20 апреля среди физических лиц-предпринимателей, участвующих в проекте по поддержке малого и среднего бизнеса от Европейской Бизнес Ассоциации Unlimit Ukraine. В опросе приняли участие 162 предпринимателя.
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