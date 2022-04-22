Йеллен назвала помощь США Украине в $500 млн «только началом»

"Мы планируем направить эту прямую помощь Украине как можно скорее, чтобы ее можно было бы использовать для самых неотложных нужд. И мы знаем, что это - только начало от того, что нужно будет Украине для восстановления", - сказала она.
Таким образом, этот пакет будет предоставлен дополнительно к тем $500 млн, о которых Байден объявил в марте, отмечает агентство.
Говоря о санкциях в отношении России, она отметила, что США продолжают "сжимать тиски нашей кампании по оказанию экономического давления". Она также вновь указала на то, что "Европе явно следует снизить свою зависимость от России в отношении энергетики".
Йеллен в четверг провела встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и с министром финансов Сергеем Марченко.
Накануне Йеллен и некоторые другие официальные лица, включая председателя ЕЦБ Кристин Лагард, покинули зал во время выступления на встрече G20 в Вашингтоне главы Минфина России Антона Силуанова. Также поступили председатель Федрезерва США Джером Пауэлл и вице-премьер Канады Христя Фриланд.
Йеллен заявляла, что Россию следует исключить из G20 и что она намерена бойкотировать мероприятия, где будут выступать российские официальные лица.