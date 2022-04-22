Йеллен назвала помощь США Украине в $500 млн «только началом»

Глава Минфина США Джанет Йеллен назвала дополнительный пакет финансовой помощи Украине в размере $500 млн, о котором ранее сообщил американский президент Джо Байден, "только началом", сообщает Associated Press.

"Мы планируем направить эту прямую помощь Украине как можно скорее, чтобы ее можно было бы использовать для самых неотложных нужд. И мы знаем, что это - только начало от того, что нужно будет Украине для восстановления", - сказала она.

Таким образом, этот пакет будет предоставлен дополнительно к тем $500 млн, о которых Байден объявил в марте, отмечает агентство.

Говоря о санкциях в отношении России, она отметила, что США продолжают "сжимать тиски нашей кампании по оказанию экономического давления". Она также вновь указала на то, что "Европе явно следует снизить свою зависимость от России в отношении энергетики".

Йеллен в четверг провела встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и с министром финансов Сергеем Марченко.

Накануне Йеллен и некоторые другие официальные лица, включая председателя ЕЦБ Кристин Лагард, покинули зал во время выступления на встрече G20 в Вашингтоне главы Минфина России Антона Силуанова. Также поступили председатель Федрезерва США Джером Пауэлл и вице-премьер Канады Христя Фриланд.

Йеллен заявляла, что Россию следует исключить из G20 и что она намерена бойкотировать мероприятия, где будут выступать российские официальные лица.