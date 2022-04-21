Украина ведет переговоры с ЕС и США о выпуске «мирных облигаций» – СМИ

Украина ведет переговоры о потенциальном выпуске "мирных облигаций", рассчитанных на розничных инвесторов из числа американской и европейской диаспоры, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

"Украина ведет переговоры с ЕС и США о выпуске так называемых "мирных облигаций" для розничных инвесторов, чтобы профинансировать военные действия и восстановление", – указало агентство со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением вопроса.

Еврокомиссия предложила рекомендации и роль посредника относительно контроля в отношении новых облигаций. По словам источника, Украина и ЕС провели соответствующие переговоры.

Ранее Министерство финансов указывало, что обсуждает с Комиссией по ценным бумагам и биржам США возможность допустить к покупке военных облигаций Украины американских граждан. По словам источника, украинское правительство в вопросах размещения облигаций на американском рынке представляет международная юридическая фирма.В настоящее время военные облигации позволили Минфину привлечь $1,53 млрд, МВФ – $1,4 млрд, НБУ – $1,3, Всемирный банк – $1 млрд, ЕС – $0,79 млрд, говорится в сообщении.