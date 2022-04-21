Финансовые новости
- |
- 21.04.22
- |
- 19:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин усовершенствовал порядок ведения государственного водного кадастра
17:53 21.04.2022 |
Кабинет Министров усовершенствовал порядок ведения государственного водного кадастра.
Об этом говорится в сообщении правительства, передают Українськi Новини.
Согласно сообщению, своим решением правительство урегулировало вопросы осуществления электронного взаимодействия между ЭкоСистемой и Государственным водным кадастром; согласовал положение порядка с Водным кодексом Украины.
"Политика Минсреды по цифровизации и оптимизации административных процессов остается неизменной, даже несмотря на сложную ситуацию в стране. Мы ведь понимаем, что экономика должна работать сейчас и тем более быстрыми темпами восстанавливаться в послевоенный период, с учетом окружающей среды. Поэтому продолжаем упрощать и совершенствовать административные процедуры в области защиты окружающей среды. Благодаря интеграции государственного водного кадастра с ЭкоСистемой при заполнении онлайн форм водопользователями данные из кадастра будут подтягиваться автоматически", - отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
Это будет действовать при предоставлении следующих электронных услуг: выдача и аннулирование разрешений на специальное водопользование; установление режимов работы водных объектов; представление водопользователями отчетности об использовании вод.
Данные государственного водного кадастра также будут использоваться при разработке: планов управления речными бассейнами; планов управления рисками затопления; плана действий по достижению и поддержанию экологического состояния Азовского и Черного морей.
"В настоящее время на ЭкоСистеме ограничен доступ для пользователей - она переезжает на облачную платформу и инфраструктуру корпорации Microsoft Azure. Это обеспечит стабильность работы и защиту информации. Итак, скоро будем иметь супер быструю и супер защищенную ЭкоСистему с целым рядом новых функций управления процессами и данными", - говорится в сообщении.
Как сообщали Українськi Новини, в сентябре 2011 года Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов запустило открытый электронный государственный кадастр территорий и объектов природно-заповедного фонда.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада продлила действие военного положения в Украине до 25 мая
|Министры финансов стран G7 объявили о помощи Украине более чем в $24 миллиарда
|Оружие страха. Зачем Путин уничтожает Мариуполь и грозит атомной бомбой
|Конец переговорам с Путиным? Почему Украине придется победить на поле боя
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Кабмин усовершенствовал порядок ведения государственного водного кадастра
|Рада освободила от налогообложения вознаграждение за переданную ВСУ пригодную вражескую боевую технику
|Налоговая амнистия: за время войны задекларировали полмиллиарда
|Банки отметили резкое снижение спроса на кредиты и ожидают усиления всех видов рисков - опрос НБУ
|Рада увеличила дефицит бюджета на 200 миллиардов
|Гетманцев допускает отмену упрощенного таможенного оформления гуманитарной помощи
Это интересно
|SAP сворачивает облачные операции в России и собирается прекратить поддержку своего ПО
|Audi представила 5,5-метровый минивэн urbansphere
|Intel объявила о готовности к массовому производству квантовых процессоров на кремниевых кубитах
|Учёные нашли способ заряжать кардиостимуляторы и другие импланты с помощью ультразвука
|В Telegram появился перевод сообщений: все уведомления каналов на украинском имеют кнопку перевода
|Совет директоров Twitter ввёл защитные меры от враждебного поглощения сроком на один год
|Adobe, Microsoft и Intel разработают стандарт подтверждения подлинности видео и фото