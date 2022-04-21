Кабмин усовершенствовал порядок ведения государственного водного кадастра

Кабинет Министров усовершенствовал порядок ведения государственного водного кадастра.

Об этом говорится в сообщении правительства, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, своим решением правительство урегулировало вопросы осуществления электронного взаимодействия между ЭкоСистемой и Государственным водным кадастром; согласовал положение порядка с Водным кодексом Украины.

"Политика Минсреды по цифровизации и оптимизации административных процессов остается неизменной, даже несмотря на сложную ситуацию в стране. Мы ведь понимаем, что экономика должна работать сейчас и тем более быстрыми темпами восстанавливаться в послевоенный период, с учетом окружающей среды. Поэтому продолжаем упрощать и совершенствовать административные процедуры в области защиты окружающей среды. Благодаря интеграции государственного водного кадастра с ЭкоСистемой при заполнении онлайн форм водопользователями данные из кадастра будут подтягиваться автоматически", - отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Это будет действовать при предоставлении следующих электронных услуг: выдача и аннулирование разрешений на специальное водопользование; установление режимов работы водных объектов; представление водопользователями отчетности об использовании вод.

Данные государственного водного кадастра также будут использоваться при разработке: планов управления речными бассейнами; планов управления рисками затопления; плана действий по достижению и поддержанию экологического состояния Азовского и Черного морей.

"В настоящее время на ЭкоСистеме ограничен доступ для пользователей - она переезжает на облачную платформу и инфраструктуру корпорации Microsoft Azure. Это обеспечит стабильность работы и защиту информации. Итак, скоро будем иметь супер быструю и супер защищенную ЭкоСистему с целым рядом новых функций управления процессами и данными", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре 2011 года Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов запустило открытый электронный государственный кадастр территорий и объектов природно-заповедного фонда.