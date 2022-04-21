Налоговая амнистия: за время войны задекларировали полмиллиарда

Процесс налоговой амнистии не остановился с началом войны и за это время было задекларировано полмиллиарда гривень.

Об этом глава налогового комитета Даниил Гетманцев рассказал в интервью ЭП.

Поступления в бюджет за это время составили около 25 миллионов. Всего задекларировано уже 3,3 млрд грн, благодаря чему 176 млн грн поступило в бюджет.

Напомним, что средства, направленные на приобретение военных облигаций, освобождаются от финансового мониторинга банками.

Налоговая амнистия - добровольное декларирование доходов будет длиться год, размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свое состояние, будет зависеть от того, какой актив декларируется и где он находится.

Она позволяет гражданам, уклоняющимся от уплаты налогов, открыть свое настоящее состояние и доходы, избежав при этом наказания путем декларирования активов. Кампания проходит с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года.