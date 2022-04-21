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Налоговая амнистия: за время войны задекларировали полмиллиарда
17:47 21.04.2022 |
Процесс налоговой амнистии не остановился с началом войны и за это время было задекларировано полмиллиарда гривень.
Об этом глава налогового комитета Даниил Гетманцев рассказал в интервью ЭП.
Поступления в бюджет за это время составили около 25 миллионов. Всего задекларировано уже 3,3 млрд грн, благодаря чему 176 млн грн поступило в бюджет.
Напомним, что средства, направленные на приобретение военных облигаций, освобождаются от финансового мониторинга банками.
Налоговая амнистия - добровольное декларирование доходов будет длиться год, размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свое состояние, будет зависеть от того, какой актив декларируется и где он находится.
Она позволяет гражданам, уклоняющимся от уплаты налогов, открыть свое настоящее состояние и доходы, избежав при этом наказания путем декларирования активов. Кампания проходит с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года.
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