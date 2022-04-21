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Рада увеличила дефицит бюджета на 200 миллиардов
16:22 21.04.2022 |
Верховная Рада 21 апреля приняла изменения в государственный бюджет на 2022 год, расширив бюджетный дефицит на 200 млрд грн для финансирования безопасности и обороны, а также поддержки внутриперемещенных лиц.
Как передает Укринформ, об этом говорится в прессрелизе Комитета по бюджету, который есть в распоряжении агентства.
В комитете отметили, что парламент принял Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» (№7299).
"Настоящим Законом увеличены на 200 млрд грн расходы общего фонда государственного бюджета по бюджетной программе "Резервный фонд" за счет увеличения на эту сумму государственных заимствований (с соответствующим увеличением предельных объемов государственного долга и дефицита государственного бюджета)", - говорится в сообщении.
При этом установлено, что дополнительные средства резервного фонда государственного бюджета в оперативном порядке направляются исключительно на осуществление мер по обеспечению безопасности и обороны, финансовой поддержки внутриперемещенных лиц.
Кроме того, отметили в комитете, в результате принятия этого закона со следующего месяца заработает новый порядок взимания акцизного налога по реализации табачных изделий путем его уплаты производителями и импортерами и новый механизм автоматического отнесения этого налога в бюджеты местного самоуправления.
Как сообщалось, Верховная Рада Украины 15 марта 2022 приняла ряд налоговых изменений для поддержки украинского бизнеса в условиях войны. Закон содержит кардинальные изменения относительно единого налога, уменьшения НДС и акциза на горючее, налоговые стимулы для крупного бизнеса и благотворительности.
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