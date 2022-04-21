Гетманцев допускает отмену упрощенного таможенного оформления гуманитарной помощи

"...У меня есть некоторые сомнения относительно обоснованности предоставления льготы на ввоз товаров на таможенную территорию Украины. Считаю, что мы должны отменить это решение, поскольку оно бьет по наших товаропроизводителях", – сказал парламентарий в интервью "Экономической правде".
При этом он согласился с тем, что в свое время решение сыграло важную роль: в Украину удалось завезти товары, чтобы избежать их дефицита. "Но на сегодня его нужно отменить, потому что оно сейчас больше вредит, чем дает пользы. Еще у нас было решение об освобождении от уплаты акциза и налога на добавленную стоимость. Также считаю его ошибочным. Мы могли бы не лишать государство в военное время очень и очень крупных поступлений", – указал глава профильного комитета парламента.
Он добавил, что в настоящее время украинцы растаможили по льготным условиям без уплаты пошлин более 10 тыс. автомобилей.
Как сообщалось, Украина ввела упрощенную процедуру таможенного оформления гуманитарной помощи с 1 марта 2022 года, затем объявила о дополнительных упрощениях.
Помимо этого, 6 апреля этого ода вступил в силу закон о льготном импорте в период войны, согласно которому импорт товаров в Украину освобожден от ввозной пошлины и НДС для плательщиков единого налога первой-третьей группы, уплачивающих налог по ставке 2% от оборота, а также установлена упрощенная форма растаможки.