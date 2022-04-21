Польша переформатирует рынок труда из-за возвращения украинцев домой

Отдельные отрасли польской экономики страдают от отсутствия на рынке труда украинских мужчин. Компании подстраивают производственные процессы под работу для женщин.

Об этом сообщает аналитический центр агентства по международному трудоустройству Gremi Personal.

Ситуация на польско-украинской границе постепенно нормализуется. В течение последней недели количество въезжающих и выезжающих почти одинаково. С 15 по 17 апреля три дня подряд из Польши в Украину возвращалось больше людей, чем уехало. Всего с начала войны в Польшу въехало 2,8 млн граждан Украины, выехало - 756 тысяч.

"Освобождение севера Украины от захватчиков и концентрация военных действий на востоке страны побуждает часть беженцев возвращаться на Родину. Уезжают не только мужчины, решившие присоединиться к защите Родины, но и женщины, которые так и не смогли найти себе места за границей или ехали в Польшу как к временному убежищу", - говорится в пресс-релизе.

"Законы экономики вынуждают искать решения для ее стабильного функционирования. Почти 80% вакансий для иностранцев на польском рынке труда рассчитаны на мужчин, что на 15-20% больше, чем было до войны", - сообщили в Gremi Personal.

Ожидается, что "высокий сезон" на польском рынке труда (в пищевом производстве, торговле и логистике, туризме и HoReCa), который обычно начинается в конце апреля-начале мая, увеличит количество вакансий для украинских женщин.

"Мы убеждаем наших клиентов в том, что война в Украине повлекла за собой неотвратимые изменения в структуре миграции, что украинские мужчины в ближайшее время в Польшу не вернутся, и нужно, где это только возможно, подстраивать производственные процессы под работу для женщин", - заявил директор департамента рекрутации агентства Gremi Personal Анна Джоболда.

От отсутствия на рынке труда украинских мужчин больше всего страдают строительная, автомобильная отрасль, тяжелая промышленность. Польские работодатели борются за тех украинцев, которые еще остаются в Польше и за тех, кто может уехать из Украины (многодетные родители, студенты и т.д.). Предлагают привлекательные ставки заработной платы, помогают с эвакуацией и легализацией семей.

Временное решение проблемы они видят также в работниках из Казахстана, Молдовы, Индии, Индонезии или Филиппин, несмотря на более сложные по сравнению с гражданами Украины процедуры легализации.

В то же время, аналитики центра отмечают рост количества обращений по трудоустройству в Польше от рекрутинговых агентств Казахстана на 25% за последние 2 месяца - из-за войны в Украине казахстанцы все чаще ищут работу в Польше, а не в России.