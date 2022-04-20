Трастовый фонд солидарности с Украиной начнет работу 5 мая - Мишель

Трастовый фонд солидарности с Украиной начнет работу 5 мая, сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы поддержать Украину, потому что мы хотим победы Украины, и поэтому мы используем все возможные инструменты в наших руках. Конечно, финансовая поддержка очень важна. У нас с президентом была возможность сделать больше в деталях. Поэтому несколько недель назад, после разговора по телефону, мы решили запустить трастовый фонд солидарности с Украиной. В последующие дни, это будет 5 мая, будет отправная точка этого трастового фонда, с международной конференции доноров. Она будет организована Польшей, Швецией и при поддержке Еврокомиссии, всех стран-членов, и также при поддержке многих международных действующих лиц", - сказал Мишель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду.

Он подчеркнул, что ЕС также тесно работает с международными организациями, такими как МВФ, Всемирным банком и другими, чтобы убедиться, что ЕС может мобилизовать средства в поддержку, чтобы Украина могла платить социальные ассигнования.