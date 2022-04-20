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Украина запросила у МВФ $5 млрд в месяц на поддержку экономики
23:10 20.04.2022 |
Украина запросила у Международного валютного фонда $5 млрд в месяц на поддержку макроэкономической стабильности. Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время видеоконференции.
"Мы детально обсудили с Министерством финансов поддержку, необходимую для стабильной работы экономики в следующие три месяца. Они назвали сумму в $5 млрд в месяц, что вряд ли превышает текущие потребности страны", - сказала Георгиева.
На данном этапе основной приоритет МВФ - убедиться, что среди стран-членов есть понимание необходимости закрыть финансовые потребности Украины.
Георгиева подчеркнула, что запрашиваемая сумма не будет использоваться на восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Для этого нужны более крупные инвестиции.
"Мы мобилизуем средства наших партнеров через различные каналы, чтобы обеспечить эту поддержку. Мы будем детально изучать конкретные потребности Украины и способы, как их удовлетворить", - добавила директор-распорядитель.
Георгиева напомнила, что МВФ создал специальный счет для финансовой поддержки Украины, он открыт для всех желающих помочь стране. Счет уже пополнила Канада на $800 млн.
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