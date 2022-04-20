Бюджетный комитет рекомендовал Раде принять в целом законопроект об увеличении дефицита госбюджета на 200 млрд грн

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект №7299 об увеличении дефицита госбюджета на 200 млрд грн и расширении на эту сумму расходов Резервного фонда, которые в настоящее время составляют 1,5 млрд грн, сообщил глава комитета Юрий Аристов.

"Данный законопроект, разработанный по инициативе правительства в сотрудничестве с Минфином, решает два важных вопроса: мы открываем возможность для дофинансирования и увеличения расходов госбюджета на 200 млрд грн и запускаем с 1 мая новый механизм уплаты и зачисления акцизного налога по реализации табачных изделий", – сказал Аристов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" по итогам заседания комитета в среду.

Поправки в госбюджет на 2022 год предполагают увеличение с 1,5 млрд грн до 201,5 млрд грн расходов "Резервного фонда" государственного бюджета за счет заимствований. Аристов уточнил, что речь идет о возможности получить ссуды под льготные проценты. Глава комитета отметил, что правительство уже перераспределило 181,3 млрд грн на сектор обороны – закупку и капремонт военной техники, средств индивидуальной защиты и медицинского имущества, вооружения для ВСУ, на выплаты дополнительных вознаграждений военнослужащим, поддержку переселенцев и прочее.

Данное перераспределение позволит избежать дальнейшего секвестра бюджета и защитить социальные статьи расходов, добавил парламентарий.

"Средства будут направлены именно в резервный фонд, потому что каждый день ситуация в Украине меняется, и правительству нужна возможность оперативно реагировать на вызовы и направлять средства туда, где они больше всего нужны", – отметил Аристов.

Проектом также предусмотрен перенос с 1 января 2023 года на 1 мая 2022 года введение нового механизма отнесения в бюджеты местного самоуправления акцизного налога по реализации табачных изделий.

"Согласно изменениям налогового законодательства, обязанность уплатить 5% акциза по розничным продажам сигарет и жидкостей для электронных сигарет переводится с розничных торговцев на производителей и импортеров такой продукции", – добавил глава комитета.

Согласно законопроекту, расходы госбюджета предлагается увеличить до 1,793 трлн грн, в том числе – по общему фонду до 1,572 трлн грн, а предельный дефицит госбюджета – до 456,363 млрд грн., в том числе дефицит общего фонда – 360,259 млрд грн.