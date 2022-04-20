МВФ ожидает роста госдолга Украины в 2022г до 86,2% ВВП

Согласно обнародованному им в среду Фискальному монитору, в последующие годы госдолг будет оставаться на этом новом высоком уровне из-за резкого расширения дефицита госбюджета и падения ВВП.

В частности, по итогам 2023 года МВФ ожидает госдолг Украины на уровне 78% ВВП, 2024 – 78,7% ВВП, 2025 – 82,9% ВВП, 2026 – 88,7% ВВП и 2027 года – 92,3% ВВП.

Как сообщалось, Фонд прогнозирует падение ВВП Украины в 2022 году на 35% и пока воздерживается от оценок его динамики в последующие годы из-за большой неопределенности.

По ожиданиям МВФ, в этом году дефицит госбюджета Украины увеличится до 17,8% ВВП с 4% ВВП в 2021 году. В последующие годы он будет оставаться также на очень высоком уровне: 2023 – 13,1% ВВП, 2024 – 11,9% ВВП, 2025-2026 годы – 10,9-10,8% ВВП и опустится до однозначного уровня только в 2027 году – 9,3% ВВП.