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МВФ ожидает роста дефицита госбюджета Украины в 2022г до 17,8% ВВП и возврат его ниже 10% с 2027г
14:59 20.04.2022 |
Дефицит государственного бюджета Украины в 2022 году из-за развязанной Россией войны увеличится до 17,8% ВВП с 4% ВВП в 2021 году, такой прогноз дает Международный валютный фонд (МВФ).
Согласно обнародованному им в среду Фискальному монитору, в последующие годы дефицит будет оставаться также на очень высоком уровне: 2023-й – 13,1% ВВП, 2024-й – 11,9% ВВП, 2025-2026 гг. – 10,9-10,8% ВВП.
Лишь в 2027 году, по оценкам Фонда, дефицит упадет ниже 10% ВВП и составит 9,3%.
МВФ уточняет, что речь идет в целом о дефиците сектора публичных финансов, который включает также местные бюджеты, социальные фонды, госкомпании и т.д. В Украине в последние годы он практически совпадал с дефицитом госбюджета, однако ранее был выше за счет, в частности, дефицита НАК "Нафтогаз Украины".
Фонд уточнил, что, согласно ожиданиям, первичный дефицит госбюджета Украины в этом году расширится до 13,4% ВВП с 1% ВВП в прошлом году. В следующем году он снизится до 7,3% ВВП, в 2024-м – до 5,8% ВВП, в 2025-м – до 4,9% ВВП, в 2026-м – до 5,2% ВВП, в 2027-м – до 4,1% ВВП.
По оценкам МВФ, в этом году доходы сводного бюджета Украины упадут до 27,8% ВВП с 36,6% ВВП в прошлом году, а в последующие пять лет они понемногу увеличатся с 29,7% ВВП до 30,4% ВВП.
В то же время расходы, как прогнозирует Фонд, в этом году возрастут до 45,6% ВВП с 40,6% ВВП в прошлом году, затем постепенно будут сокращаться с 42,8% ВВП в 2023 году до 39,7% ВВП в 2027 году.
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