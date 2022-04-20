Финансовые новости
- |
- 20.04.22
- |
- 11:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Госфинмониторинг заблокировал около 700 млн грн средств коллаборантов и предателей
11:09 20.04.2022 |
Государственная служба финансового мониторинга заблокировал 687 млн грн средств коллаборантов. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
В правоохранительные органы направлено 14 материалов по финансовым операциям 83 человек, относительно которых есть обоснованные подозрения, что они являются коллаборантами/предателями и могут быть связаны с военной агрессией РФ и Беларуси против Украины, говорится в сообщении.
С целью выявления и замораживания активов коллаборантов, Госфинмониторинг направил 379 запросов в подразделения финансовой разведки иностранных государств.
Сегодня основным направлением деятельности Госфинмониторинга является установление каналов финансирования лиц, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны Российской Федерации и Беларуси в против Украины, в т.ч. диверсионно-разведывательных групп.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дополнительных выходных на Пасху и майские не будет из-за военного положения – Гоструда
|Медведчук обратился к президентам РФ и Украины с просьбой о его обмене на защитников и жителей Мариуполя
|Новые сигналы от Лукашенко: как Беларусь пытается избежать ответственности за войну
|Пропаганда дала трещину: Когда путин начнет травить жителей Курска и Брянска
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Госфинмониторинг заблокировал около 700 млн грн средств коллаборантов и предателей
|Субсидии на неотапливаемый сезон переназначат автоматически - Минсоцполитики
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.04.22
|Цены на нефть восстанавливаются после резких потерь, так как доминируют опасения по поводу предложения
|Украина денонсировала соглашение с россией о сотрудничестве в области ракетно-космической техники
|Главы Всемирного банка и МВФ проведут «важную встречу» со Шмыгалем и Марченко
Это интересно
|Гиперзвуковая космическая пушка Green Launch за 10 минут доставит груз до орбиты Земли
|ФБР: Одно из крупнейших хищений криптовалюты - дело рук хакеров из КНДР
|В Южной Корее планируется построить экспериментальное подводное поселение с собственным дата-центром
|Известный китайский производитель ушёл из России. Ещё недавно Lifan был лидером по продажам
|Приложение российського Альфа-Банка удалили из App Store
|Google отключила возможность платежей из России
|Украинцев предупредили о новой кибератаке, направленной на похищение данных