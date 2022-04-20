Субсидии на неотапливаемый сезон переназначат автоматически - Минсоцполитики

Министерство социальной политики заявляет, что субсидии на неотапливаемый сезон переназначат автоматически.

«Марина Лазебна, министр социальной политики Украины, сообщила, что правительство приняло разработанное Минсоцполитики решение, укрепляющее защиту права на получение жилищных субсидий и льгот, обеспечивающее их бесперебойное назначение, начисление и выплату в апреле и в течение неотапливаемого сезона 2022 года, в том числе, автоматическое назначение в регионах, где органы социальной защиты не работают из-за активных боевых действий или временной оккупации», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Министр сообщила, что автоматически, без обращения человека, произойдет переназначение субсидий на неотапливаемый период с мая текущего года для всех получателей, получавших жилищную субсидию в отопительном периоде 2021/22 годов.

Отмечается, что такое переназначение будет осуществляться на основании информации, имеющейся в органах социальной защиты населения, с обновлением данных о доходах лиц от Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы.

«Также, в результате принятого правительством решения субсидию будут назначаться людям, которые получили валюту от благотворительных организаций или приобрели для оплаты лечение или обучение», - говорится в сообщении.

Для обеспечения начисления и выплаты жилищных субсидий и льгот получателям из регионов, в которых временно не работают органы социальной защиты, установлен специальный механизм определения размера жилищных субсидий и льгот в апреле и в течение неотапливаемого сезона.

В частности, их размер будет определяться на основе размера субсидии или льготы за январь 2022 года с учетом фактических данных 2021 года о соотношении среднего размера субсидий или льгот в январе и апреле, а также в январе и сентябре, как наиболее показательном месяце неотапливаемого сезона.

«Это позволяет, с одной стороны, учесть тарифы и цены на жилищно-коммунальные услуги в текущем году. С другой стороны, учитывает изменение размеров субсидий и льгот в определенном месяце по отношению к январю на основании фактических данных за прошлый год», - заявляют в министерстве.

Кроме того, отмечается, что для людей из регионов, где ведутся боевые действия, субсидию назначат с начала сезона независимо от того, в каком месяце сезона они обратились за назначением.

Получателям субсидий с территорий, где ведутся боевые действия, разрешили не информировать об обстоятельствах, влияющих на назначение и размер субсидии во время военного положения, но при этом они обязаны проинформировать о таких обстоятельствах в течение первого месяца после отмены военного положения.