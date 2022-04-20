Субсидии на неотапливаемый сезон переназначат автоматически - Минсоцполитики

«Марина Лазебна, министр социальной политики Украины, сообщила, что правительство приняло разработанное Минсоцполитики решение, укрепляющее защиту права на получение жилищных субсидий и льгот, обеспечивающее их бесперебойное назначение, начисление и выплату в апреле и в течение неотапливаемого сезона 2022 года, в том числе, автоматическое назначение в регионах, где органы социальной защиты не работают из-за активных боевых действий или временной оккупации», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Министр сообщила, что автоматически, без обращения человека, произойдет переназначение субсидий на неотапливаемый период с мая текущего года для всех получателей, получавших жилищную субсидию в отопительном периоде 2021/22 годов.
Отмечается, что такое переназначение будет осуществляться на основании информации, имеющейся в органах социальной защиты населения, с обновлением данных о доходах лиц от Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы.
«Также, в результате принятого правительством решения субсидию будут назначаться людям, которые получили валюту от благотворительных организаций или приобрели для оплаты лечение или обучение», - говорится в сообщении.
Для обеспечения начисления и выплаты жилищных субсидий и льгот получателям из регионов, в которых временно не работают органы социальной защиты, установлен специальный механизм определения размера жилищных субсидий и льгот в апреле и в течение неотапливаемого сезона.
В частности, их размер будет определяться на основе размера субсидии или льготы за январь 2022 года с учетом фактических данных 2021 года о соотношении среднего размера субсидий или льгот в январе и апреле, а также в январе и сентябре, как наиболее показательном месяце неотапливаемого сезона.
«Это позволяет, с одной стороны, учесть тарифы и цены на жилищно-коммунальные услуги в текущем году. С другой стороны, учитывает изменение размеров субсидий и льгот в определенном месяце по отношению к январю на основании фактических данных за прошлый год», - заявляют в министерстве.
Кроме того, отмечается, что для людей из регионов, где ведутся боевые действия, субсидию назначат с начала сезона независимо от того, в каком месяце сезона они обратились за назначением.
Получателям субсидий с территорий, где ведутся боевые действия, разрешили не информировать об обстоятельствах, влияющих на назначение и размер субсидии во время военного положения, но при этом они обязаны проинформировать о таких обстоятельствах в течение первого месяца после отмены военного положения.