Украина денонсировала соглашение с россией о сотрудничестве в области ракетно-космической техники

Кабинет Министров принял решение, которым денонсировало соглашение с правительством российской федерации о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Укринформ.

"Денонсировано соглашение между правительством Украины и правительством российской федерации о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники", - написал Мельничук.

По его словам, министры также согласовали законопроекты об изменениях в Закон «О некоторых вопросах задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса - участников государственного концерна «Укроборонпром» и обеспечении их стабильного развития».

Также урегулирован порядок осуществления оборонных и публичных закупок, стоимость которых составляет менее 50 тысяч гривен, в условиях военного положения. Предполагается, что заказчик может совершать соответствующие закупки с использованием электронной системы закупок, в том числе с использованием электронных каталогов.

"В случае осуществления таких закупок без использования электронной системы заказчик не вносит информацию о таких закупках в годовой план и не обнародует в электронной системе закупок отчет о договоре о закупке, заключенный без использования электронной системы", - уточнил Мельничук.

Как сообщалось, правительство выделило дополнительные средства на укрепление обороны Украины. В частности, 16 млрд. грн. Министерству обороны Украины, которые пойдут на выплаты зарплат военным, на ремонт и модернизацию техники, на выплаты семьям погибших героев.

Также 17 млрд грн Министерству внутренних дел для пограничников, нацгвардейцев, полицейских, которые являются частью сил обороны и по всему фронту уничтожают российских оккупантов.