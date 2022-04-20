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Украина денонсировала соглашение с россией о сотрудничестве в области ракетно-космической техники
08:38 20.04.2022 |
Кабинет Министров принял решение, которым денонсировало соглашение с правительством российской федерации о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Укринформ.
"Денонсировано соглашение между правительством Украины и правительством российской федерации о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники", - написал Мельничук.
По его словам, министры также согласовали законопроекты об изменениях в Закон «О некоторых вопросах задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса - участников государственного концерна «Укроборонпром» и обеспечении их стабильного развития».
Также урегулирован порядок осуществления оборонных и публичных закупок, стоимость которых составляет менее 50 тысяч гривен, в условиях военного положения. Предполагается, что заказчик может совершать соответствующие закупки с использованием электронной системы закупок, в том числе с использованием электронных каталогов.
"В случае осуществления таких закупок без использования электронной системы заказчик не вносит информацию о таких закупках в годовой план и не обнародует в электронной системе закупок отчет о договоре о закупке, заключенный без использования электронной системы", - уточнил Мельничук.
Как сообщалось, правительство выделило дополнительные средства на укрепление обороны Украины. В частности, 16 млрд. грн. Министерству обороны Украины, которые пойдут на выплаты зарплат военным, на ремонт и модернизацию техники, на выплаты семьям погибших героев.
Также 17 млрд грн Министерству внутренних дел для пограничников, нацгвардейцев, полицейских, которые являются частью сил обороны и по всему фронту уничтожают российских оккупантов.
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