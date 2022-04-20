Финансовые новости
- |
- 20.04.22
- |
- 09:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Главы Всемирного банка и МВФ проведут «важную встречу» со Шмыгалем и Марченко
08:29 20.04.2022 |
Главы Всемирного банка Дэвид Малпасс и Международного валютного фонда Кристалина Георгиева 21 апреля проведут встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко, чтобы обсудить дальнейшую финансовую помощь нашей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"В четверг у нас будет важная встреча, где мы поговорим с премьер-министром Украины и министром финансов. Некоторые из стран, которые поддерживают Украину, будут там, и мы надеемся, что обе страны окажут помощь, поскольку они пытаются выжить в сражениях", - сказал президент Всемирного банка во время панельной дискуссии с директором-распорядителем МВФ.
На встрече будет рассмотрен вопрос о том, как "наиболее эффективно" провести этап восстановления Украины после завершения войны.
Как отметила глава МВФ, на выходных она общалась с президентом Владимиром Зеленским о "реконструкции" Украины после отражения нападения РФ, а также о сохранении функционирования экономики, пока война продолжается.
Георгиева заявила, что есть обязательство поддержать Украину в течение следующих нескольких месяцев, и для этого потребуется больше финансовой помощи, чем уже было оказано.
"Мы предоставили 1,4 миллиарда долларов в качестве экстренного финансирования, но потребуется больше, и это будет отличная инвестиция в течение следующих нескольких месяцев, чтобы сохранить функционирование экономики и предотвратить резкий рост инфляции", - рассказала она.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дополнительных выходных на Пасху и майские не будет из-за военного положения – Гоструда
|Медведчук обратился к президентам РФ и Украины с просьбой о его обмене на защитников и жителей Мариуполя
|Новые сигналы от Лукашенко: как Беларусь пытается избежать ответственности за войну
|Пропаганда дала трещину: Когда путин начнет травить жителей Курска и Брянска
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть восстанавливаются после резких потерь, так как доминируют опасения по поводу предложения
|Украина денонсировала соглашение с россией о сотрудничестве в области ракетно-космической техники
|Главы Всемирного банка и МВФ проведут «важную встречу» со Шмыгалем и Марченко
|Британия выделила Украине £400 миллионов и гарантирует заем Всемирного банка на $1 миллиард
|Япония увеличит объем экстренных займов для Украины до $300 млн
|Минфин продал военные облигации в долларах и евро на 3,5 млрд грн
Это интересно
|В Южной Корее планируется построить экспериментальное подводное поселение с собственным дата-центром
|Известный китайский производитель ушёл из России. Ещё недавно Lifan был лидером по продажам
|Приложение российського Альфа-Банка удалили из App Store
|Google отключила возможность платежей из России
|Украинцев предупредили о новой кибератаке, направленной на похищение данных
|Китай стал лидером в производстве дисплеев, обогнав Корею в 2021 году
|Учёные создали солнечные панели, которые даже ночью вырабатывают заметные объёмы энергии