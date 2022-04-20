Главы Всемирного банка и МВФ проведут «важную встречу» со Шмыгалем и Марченко

Главы Всемирного банка Дэвид Малпасс и Международного валютного фонда Кристалина Георгиева 21 апреля проведут встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко, чтобы обсудить дальнейшую финансовую помощь нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"В четверг у нас будет важная встреча, где мы поговорим с премьер-министром Украины и министром финансов. Некоторые из стран, которые поддерживают Украину, будут там, и мы надеемся, что обе страны окажут помощь, поскольку они пытаются выжить в сражениях", - сказал президент Всемирного банка во время панельной дискуссии с директором-распорядителем МВФ.

На встрече будет рассмотрен вопрос о том, как "наиболее эффективно" провести этап восстановления Украины после завершения войны.

Как отметила глава МВФ, на выходных она общалась с президентом Владимиром Зеленским о "реконструкции" Украины после отражения нападения РФ, а также о сохранении функционирования экономики, пока война продолжается.

Георгиева заявила, что есть обязательство поддержать Украину в течение следующих нескольких месяцев, и для этого потребуется больше финансовой помощи, чем уже было оказано.

"Мы предоставили 1,4 миллиарда долларов в качестве экстренного финансирования, но потребуется больше, и это будет отличная инвестиция в течение следующих нескольких месяцев, чтобы сохранить функционирование экономики и предотвратить резкий рост инфляции", - рассказала она.

