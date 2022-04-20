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Британия выделила Украине £400 миллионов и гарантирует заем Всемирного банка на $1 миллиард
Великобритания выделила Украине 400 млн фунтов стерлингов помощи, а также предоставит 220 млн фунтов для гуманитарных нужд странам, принимающим украинских беженцев.
Как сообщает корреспондент Укринформа в Нью-Йорке, об этом заявила во вторник постоянная представительница Великобритании при ООН Барбара Вудворд во время заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине.
По ее словам, Британия также выступила гарантом займа Украине от Всемирного банка на сумму 1 млрд долларов.
Вудворд подчеркнула необходимость привлечения России к ответственности за военные преступления, в частности, совершенные в Буче, Ирпене, Бородянке, Чернигове и многих других городах.
"Пусть не вызывает сомнения, что за эти преступления против человечности наступит наказание", - сказала она, подчеркнув, что ее страна приветствует расследование, которое проводит Международный уголовный суд под руководством главного прокурора МКС Карима Хана.
Как сообщал Укринформ, во вторник Совет Безопасности ООН обсудил гуманитарную ситуацию в Украине, вызванную российским вторжением.
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