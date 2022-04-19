МВФ спрогнозировал спад ВВП Украины в 2022г на 35% и отказался от более долгосрочных прогнозов

Украинская экономика в 2022 году, как ожидается, упадет на 35%, хотя точные измерения ее ущерба получить невозможно, говорится в обновленном Всемирном экономическом обзоре Международного валютного фонда, обнародованном во вторник.

"И даже если война скоро закончится, гибель людей, уничтожение физического капитала и бегство граждан будут серьезно препятствовать экономической деятельности на многие годы вперед. Для Украины все прогнозы на 2022–2027 годы, кроме реального ВВП, опущены из-за необычно высокой степени неопределенности. Реальный ВВП прогнозируется до 2022 года", – отмечается в документе.

МВФ уточняет, что падение на 35% в целом соответствует данным, представленным в вышедшем в 2021 году исследовании Наталии Новта и Евгении Пугачевой "Макроэкономические издержки конфликта" о наиболее серьезных конфликтах.

Согласно этому труду, через десять лет после начала конфликта ВВП на душу населения все равно остается примерно на 28% ниже во многом из-за падения личного потребления почти на 25%.

Помимо того конфликт также связан с резким спадом официальной торговли: экспорт, по оценкам, падает на 58%, а импорт – на 34% через десять лет после начала конфликта.

Начало конфликта часто также вызывает значительный отток беженцев в соседние неразвитые страны в краткосрочной перспективе и относительно небольшой, но очень устойчивый отток беженцев в развитые страны в долгосрочной перспективе, отмечали авторы исследования.

В целом из-за развязанной Россией войны против Украины МВФ понизил прогноз роста ВВП в мире в 2022 году с 4,2% до 3,6%, а в следующем – с 3,8% до 3,6%, а также увеличил ожидания инфляции: в развитых странах в этом году – с 3,9% до 5,7%, в развивающихся – с 5,9% до 8,7%.

Как сообщалось, по оценкам Всемирного банка, который до войны ожидал роста украинской экономики в этом году на 3,2%, она упадет на 45,1%. Согласно его докладу от начала апреля, в 2023 году ожидается восстановление украинской экономики всего на 2,1%, что также хуже прежних ожиданий в 3,5%.

Нацбанк Украины прогнозирует снижение ВВП страны в этом году минимум на треть, отказываясь от более детальных оценок.