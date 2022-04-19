Евросоюз возьмет на себя основную часть расходов на восстановление Украины – Bloomberg

Европейский Союз намерен взять на себя основную часть расходов на послевоенное восстановление Украины. Фонд солидарности, который ЕС решил создать несколько недель назад, будет насчитывать сотни миллиардов евро и будет действовать десятки лет, пишет Bloomberg.

Фонд помощи Украине создадут по образцу фонда постковидного восстановления стран Евросоюза. Из него будут финансировать инвестиции и реформы по согласованию с правительством Украины.

Ожидается, что тема послевоенного восстановления и возможных военных репараций будет обсуждаться в ближайшие недели в Брюсселе и Вашингтоне.

Один из важных вопросов - как гарантировать, что такое огромное количество денег будет использоваться так, как нужно, а не будет разворовано. "Даже после окончания войны будут существенные препятствия. Эндемическая коррупция в Украине и отсутствие надежных механизмов надзора - самые большие", - говорится в публикации.

Первоочередным шагом для создания фонда станет тщательная оценка финансовых потребностей Украины. Кабинет министров оценивает ущерб от российской агрессии в $1 трлн. Президент Владимир Зеленский также говорил, что Украине нужно от $5 до $7 млрд для финансирования дефицита государственного бюджета.

Еврокомиссия рассматривает возможность расширения программы гарантий помощи частному бизнесу. По оценкам Украины около трети предприятий полностью прекратили свою деятельность, а 45% сократили производство.

Отдельные члены Евросоюза, включая Швецию и Словению, предлагают также изучить возможность передачи Украине российских активов.