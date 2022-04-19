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Starlink намерена открыть представительство в Украине – глава Минцифры
15:29 19.04.2022 |
Глобальная спутниковая система для доступа в интернет Starlink планирует открыть представительство в Украине, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во вторник.
"Сейчас Украину почти невозможно представить без современной технологии Starlink. И эта технология станет еще более доступной для украинцев. Ведь сегодня мы получили очередную положительную новость: Starlink начал работу над открытием представительства в Украине", - написал он в своем Телеграм-канале.
Федоров также отметил, что со своей стороны поручил соответствующим органам, чтобы необходимые процедуры по аттестации, измерениям и предоставлению частот прошли как можно скорее.
По словам Федорова, сегодня более 10 тыс. станций Starlink помогают ВСУ быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, здравоохранительных учреждений и даже посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории.
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