Starlink намерена открыть представительство в Украине – глава Минцифры

Глобальная спутниковая система для доступа в интернет Starlink планирует открыть представительство в Украине, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во вторник.

"Сейчас Украину почти невозможно представить без современной технологии Starlink. И эта технология станет еще более доступной для украинцев. Ведь сегодня мы получили очередную положительную новость: Starlink начал работу над открытием представительства в Украине", - написал он в своем Телеграм-канале.

Федоров также отметил, что со своей стороны поручил соответствующим органам, чтобы необходимые процедуры по аттестации, измерениям и предоставлению частот прошли как можно скорее.

По словам Федорова, сегодня более 10 тыс. станций Starlink помогают ВСУ быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, здравоохранительных учреждений и даже посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории.