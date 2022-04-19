Рашисты уничтожили 30% инфраструктуры Украины, ущерб $100 миллиардов - Кубраков

В результате широкомасштабного нападения России на Украину поврежден или уничтожен до 30% украинской инфраструктуры. Ущерб превышает 100 миллиардов долларов, а на восстановление понадобится не менее двух лет.

Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал Reuters, передает Укринформ.

"Практически все компоненты нашей транспортной инфраструктуры в той или иной форме пострадали", - заявил Министр инфраструктуры. Он заявил, что вторжение России коснулось от 20% до 30% всей инфраструктуры с разной степенью повреждения и разрушения.

Кубраков также отметил, что более 300 мостов на национальных дорогах были разрушены или повреждены, более 8000 км дорог нуждаются в ремонте, а десятки железнодорожных мостов были взорваны.

Министр инфраструктуры сообщил, что западные страны должны поддержать восстановление Украины. Первым источником средств могут стать активы русской Федерации, которые сейчас заморожены фактически во всех больших странах.

Как ранее сообщало агентство, правительство возобновило общественный контроль за государственными закупками. Речь идет о трехсторонних договорах, заказчиками которых выступают областные военные администрации, а плательщиком - Укрзализныця за счет бюджетных средств.

По таким договорам происходит закупка продовольственных товаров и упаковочных товаров, санитарно-гигиенических товаров, горючего, лекарственных средств, вакцин, медицинских изделий и оборудования, строительных материалов для первоочередных работ на поврежденных боевыми действиями объектах.