Падение экономики в марте составило 45%, дефицит госбюджета-2022 может достичь 26% ВВП – Dragon Capital

Падение реального ВВП Украины в марте 2022 года составило 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дефицит государственного бюджета в этом году может достичь 16-26% ВВП, прогнозирует инвестиционная компания Dragon Capital.

"По предварительным оценкам, в марте реальный ВВП сократился на 45% год к году. Блокирование и минирование акватории Черного моря российскими военно-морскими силами существенно сузило возможности для экспорта и импорта. Почти 5 млн украинцев были вынуждены оставить страну", – указано в аналитическом отчете инвесткомпании.

"По нашим оценкам, территории на востоке и юге Украины, которые остаются оккупированными российскими войсками на середину апреля, генерировали примерно 12% от ВВП в довоенные времена. Экономическая активность на остальной территории страны остается подавленной, хотя постепенно восстанавливается", — полагает главный экономист компании Елена Белан.

Пока оккупационные войска разрушили или существенно повредили небольшое количество крупных промышленных объектов, что позволяет частично восстановить объемы производства, отмечает Dragon Capital. При этом без возобновления доступа к Черному морю Украина сможет экспортировать менее половины довоенных объемов.

По прогнозам инвесткомпании, если бои продолжатся в пределах территории, оккупированной российскими войсками на середину апреля, а риск ракетных ударов на остальной территории останется высоким, экономика Украины сократится примерно на треть и вряд ли будет расти в следующем году. В то же время уточняется, что устойчивое прекращение огня в ближайшие месяцы ускорит восстановление экономики и позволит уменьшить годовое падение ВВП до "минус" 25% год к году с последующим ростом на 6,5% в в 2023 году, полагают аналитики.

При варианте развития событий, если договоренность о прекращении огня будет сопровождаться открытием Черного моря для коммерческого судоходства, Украина сможет нарастить объемы экспорта, оценочно до 70% довоенного уровня (ввиду потерянных производственных мощностей). В этом случае падение ВВП в этом году составит 22%, а рост экономики в следующем году может достичь 10%.

По мнению аналитиков, один из самых больших вызовов – выполнение госбюджета, усложненное проседанием налоговых поступлений и беспрецедентным расширением дефицита бюджета.

Dragon Capital оценивает среднемесячный дефицит госбюджета на уровне $4 млрд во время боевых действий и допускает сокращение разрыва до $2,5-3 млрд "при достижении устойчивой договоренности о прекращении огня".

"Таким образом, дефицит бюджета в этом году может достичь рекордных 16-26% ВВП в зависимости от сценария и, вероятно, останется высоким в следующем году", – прогнозируется в отчете.

Аналитики предостерегают: временное разрешение Нацбанку финансировать дефицит госбюджета непосредственно должно быть максимально ограничено, поскольку значительная эмиссия гривни несет большие риски для финансовой стабильности. В то же время ключевым источником финансирования дефицита должны стать внешние ресурсы, в первую очередь гранты. В частности, передача Украине СПЗ, особенно в форме грантов, может стать мощным источником финансовой поддержки бюджета. В настоящее время страны "Большой cемерки" располагают СПЗ в размере $415 млрд.

Согласно предварительным расчетам Dragon Capital, дефицит текущего счета составит 0-3,0% ВВП в зависимости от сценария.

"Ведь значительное падение экспорта будет компенсировано сокращением промышленного импорта и остановкой оттока дивидендов. Стабильный экспорт IТ-услуг и переводов мигрантов будут поддерживать платежный баланс, хотя резкое увеличение расходов украинцев за границей создает временное негативное влияние на валютный рынок", – отмечается в отчете.

"Мы ожидаем, что НБУ будет держать фиксированный курс на уровне 29,25 грн/$ в течение действия военного положения и ослаблять валютные ограничения осторожно, учитывая возможное влияние на финансовую стабильность. Благодаря ожидаемому большому притоку внешнего финансирования в бюджет НБУ сможет наращивать золотовалютные резервы и будет иметь достаточно ресурсов, чтобы поддерживать валютный курс интервенциями. Если военная ситуация позволит НБУ вернуться в плавающий валютный курс, мы ожидаем небольшую девальвацию гривни, до уровня 33 грн/$", – указано в отчете.

По оценкам Dragon Capital, потребительская инфляция будет оставаться на относительно умеренном уровне – около 15% в 2022 году благодаря стабильному курсу гривни и антиинфляционным мерам правительства и парламента, включая фиксированные тарифы на коммунальные услуги, отмену акцизов на топливо и снижение НДС на топливо до 7% с 20% в середине марта. Эти шаги помогли сдержать рост цен на бензин до 7,7% месяц к месяцу в марте. Также ограниченный экспорт будет удерживать внутренние цены на зерно, подсолнечное масло и связанные продукты питания. В 2023 году аналитики ожидают снижения инфляции до 10%.

Однако восстановление судоходства в Черном море повлечет за собой приближение внутренних цен на агропродукцию к мировым и спровоцирует более высокую инфляцию в этом году, отмечается в отчете.