За последние недели 25% малого и среднего бизнеса увеличили объемы работы - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что за последние недели 25% малого и среднего бизнеса увеличили объемы работы.

«За последние недели 25% малого и среднего бизнеса увеличили объемы работы. Кроме того, бизнес улучшил ожидания по оборотам на 10-20%, если сравнивать с началом апреля», - сказал Шмыгаль в своем обращении в понедельник днем.

По словам премьера, потери, которые уже понесли предприниматели, колоссальны, но уменьшение налогов, кредиты под 0% и улучшение логистических маршрутов будут способствовать восстановлению.

«Призываю украинцев поддерживать наш отечественный бизнес. Особенно малых и средних предпринимателей. Так вы помогаете перезапустить экономику», - заявил Шмыгаль.

Кроме того, премьер сообщил, что при поддержке государства более 400 предприятий перевезены в регионы, где нет активных боевых действий, из которых более 200 уже работают.