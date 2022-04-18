Киевский регион потерял пятую часть общего объема складских площадей из-за войны – исследование

В Киевской области в результате военных действий были разрушены складские и логистические комплексы общей площадью около 364 тыс. кв. м, включая офисные помещения и другие здания на территории комплексов, свидетельствуют данные исследования, проведенного консалтинговой и инвестиционной компанией в сфере коммерческой недвижимости CBRE Ukraine.

Согласное ему, полностью или частично уничтожено почти 325 тыс. кв. м чистых складских площадей, что составляет 21% от общего объема складских площадей в Киевском регионе (по состоянию на конец 2021 года общий объем площадей составил 1,6 млн кв. м).

"Проанализировав информацию о разрушении складских и логистических объектов Киевского региона, мы можем предполагать умышленное их уничтожение со стороны российской армии, для обрыва логистических цепей и, как следствие, создания искусственной гуманитарной катастрофы для населения", - цитирует руководителя департамента складской и логистической недвижимости Наталью Сокирко пресс-служба CBRE Ukraine в релизе на сайте в понедельник.

По ее словам, среди разрушенных объектов есть продуктовые и фармацевтические складские комплексы, склады дистрибьюторов гигиенических товаров первой необходимости.

Среди складских объектов, полностью разрушенных из-за попадания ракет и в результате пожаров: Mirazh 1 (GBA 29,8 тыс. кв. м), основным арендатором которого был ритейлер Foxtrot; Komodor Logistics Park (GBA 68,9 тыс. кв. м); складской комплекс Kuehne + Nagel (GBA 19 тыс. кв. м); распределительный центр на левом берегу Киева (GBA 24 тыс. кв. м), принадлежавший крупнейшему украинскому продуктовому ритейлеру "ATБ"; комплекс Prologistic Services (GBA 10,25 тыс. кв. м), в котором располагалась фабрика по производству чая Lipton Unilever; складской объект UTA Service (GBA 23 тыс. кв. м) и овощное хранилище Vegi Trade (GBA 20 тыс. кв. м).

Частичное разрушение получили распределительный центр в с.Копылов (GBA 30,46 тыс. кв. м), принадлежащий сети "ATБ", один из крупнейших холодных складов региона RLC (GBA 63 тыс. кв. м), складские комплексы West Gate Logistic (GBA 97 тыс. кв. м) и Terminal II в г. Буча (GBA 32 тыс. кв. м), принадлежащие инвестиционной компании Dragon Capital, а также фармацевтический состав Trans West (GBA 9,5 тыс. кв. м) с.Милая. Основными арендаторами состава West Gate Logistic были Bohnenkamp Украина, Good Wine, Ekol Logistics Ukraine, Logistic Plus, Watsons, SAVService, DC Ukraine и Mary Kay. Общий объем площадей частично разрушенных складов достиг 164 тыс. кв. м.

Как отмечается в исследовании, наиболее пострадали складские объекты, которые располагались вдоль автомобильной трассы М-06, где значительным разрушениям подверглись с.Стоянка, с.Петрушки, с.Бузовая и Макаровский район. Именно Житомирское направление (М-06) было наиболее популярным для складского строительства и к концу 2021 года общая площадь складов по этому направлению составляла превышала 290 тыс. кв. м.

Сравнительно меньше разрушений складских объектов пришлось на Черниговское (М-01) и Варшавское направление (М-07).

Однако авторы исследования указали, что на данный момент проведение полного анализа объема площадей разрушенных объектов невозможно, поскольку владельцы недвижимости изучают масштабы разрушений.

CBRE является крупнейшей в мире консалтинговой и инвестиционной компанией в сфере коммерческой недвижимости, доход которой в 2020 году составил $23,8 млрд. Компания входит в список 500 крупнейших компаний мира согласно рейтингу Fortune 500 (128-е место в 2020-м).

Акции компании CBRE Group Inc., штаб-квартира которой находится в Лос-Анджелесе (США), торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Украинский офис CBRE был открыт в январе 2008 года и является частью аффилированной сети компании.