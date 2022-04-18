Впервые с 24 февраля в Польшу выезжает меньше людей, чем въезжает в Украину

В эти выходные количество пересечений границы на выезд в Польшу впервые оказалось меньшим, чем на въезд в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC, ссылаясь на данные польских пограничников.

Еще в течение недели цифры на въезд в Польшу были больше, чем на выезд из Польши в Украину. За 15 апреля пограничная служба зарегистрировала 24,4 тысяч путешественников на въезд и 25,1 тысяч - на выезд; за субботу 16 апреля - 19,2 тысячи путешественников, и 22 тысячи на выезд в Украину.

Всего с 24 февраля границу из Украины в Польшу пересекли 2,8 млн человек.

ВВС предполагают, что украинцы начали возвращаться домой либо на несколько дней, либо окончательно, потому что ситуация в их городах стала менее опасной.

По данным Госпогранслужбы Украины на утро понедельника, очередей на всех западных пунктах пропуска нет, на "Краковце" и "Рава-Руской" ожидают по несколько автомобилей.