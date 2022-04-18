Уже работает более 200 предприятий, перемещенных по программе релокации

По государственной программе релокации с мест боевых действий перемещено 400 предприятий, более 200 из которых уже работают.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом сказала первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко во время телемарафона.

"Мы перевезли 400 предприятий. Уже более 200 предприятий работают. Мы для них обеспечиваем и помещения, и подключение и помощь в расселении работников", - рассказала она.

Свириденко добавила, что заявку на релокацию на сайте Минэкономики подали более тысячи предприятий.

Как сообщалось, украинские предприятия, которые находятся в зоне активных боевых действий, могут получить государственную помощь в перемещении своих мощностей в Западную Украину. Для этого запущена программа по релокации украинских производств при поддержке государства.

В настоящее время осуществляется перемещение предприятий в один из девяти регионов (Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская и Ровенская области).

