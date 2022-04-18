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Украина нуждается в постоянной экономической поддержке – глава МВФ после разговора с Зеленским
07:52 18.04.2022 |
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала "очень хорошим" телефонный разговор в воскресение с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявила о необходимости постоянной поддержки страны.
"Постоянная экономическая поддержка со стороны партнеров Украины необходима для того, чтобы заложить основы для восстановления обновленной конкурентоспособной Украины", – написала она в твиттере поздно вечером.
Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с Георгиевой обеспечение финансовой стойкости Украины и подготовку к послевоенному восстановлению.
"Имеем четкие планы на сегодня, а также видение перспективы. Уверен, что сотрудничество с МВФ и далее будет плодотворным", - написал глава Украины.
В понедельник в Вашингтоне начинается традиционные "Весенние встречи" МВФ и Всемирного банка, в которых будет участвовать делегация из представителей финансового блока правительства и Нацбанка Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал основной ее задачей привлечение дополнительных средств.
Как отметил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован в ходе организованного ЦЭС на днях обсуждения, предполагается, что ряд стран в ходе "Весенних встреч" подтвердят обязательства по поддержке Украины. Он уточнил, что для этого уже создано несколько инструментов. В частности, МВФ сформировал административный счет, через который доноры могут направлять деньги в Украину, и правительство Канады уже подтвердило, что предоставит 1 млрд канадских долларов (около $800 млн) для поддержки Украины через этот инструмент.
"Другие страны также присоединятся на следующей неделе", – сказал Рашкован.
По его словам, второй инструмент – созданный Всемирным банком мультидонорский траст-фонд, в котором уже есть несколько взносов нескольких стран, и туда пойдут $500 млн гранта США, которые были анонсированы на минувшей неделе.
"На следующей неделе мы ожидаем больше обязательств стран для поддержки: или через административный счет МВФ, или через мультидонорский фонд ВБ, или через EU Solidarity Fund. Это хорошо, что есть разные инструменты: для кого-то они более приемлемые европейские, для кого-то ВБ или МВФ", – пояснил Рашкован.
Как сообщалось, МВФ 9 марта утвердил запрос Украины о чрезвычайном финансировании на $1,4 млрд в рамках инструмента быстрого финансирования (RFI) и на следующий день перечислил эти деньги стране.
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