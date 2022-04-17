Дефицит бюджета в следующие месяцы может достигать $5 миллиардов - Шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в последующие месяцы дефицит бюджета может достигать 5 млрд долларов, потому как никогда нужна финансовая помощь Запада.

Как передает Укринформ, об этом глава украинского правительства сообщил в разговоре с американским ABC News, о чем идет речь в его Телеграмме.

«На следующей неделе финансовый блок нашей команды будет работать в Вашингтоне. Встречи с МВФ, Всемирным банком и правительством США, чтобы привлечь дополнительные средства для финансирования нужд украинской армии, украинской экономики и наших людей. В последующие месяцы дефицит бюджета может достигать 5 млрд долларов, а потому финансовая помощь Запада как никогда нужна сейчас», - заявил Шмигаль.

Он подчеркнул, что «оружие, финансы и санкции - триада, которая поможет остановить агрессора и вернет мир в Европе».

«Еще один месседж, который мы присылаем всему миру - это то, что Украина готова к дипломатическому варианту завершения войны. Но мы не уступим наши национальные интересы. Если Россия не хочет завершить войну дипломатией, то мы вынуждены будем завершить эту войну на поле боя», - подчеркнул Шмигаль.

24 февраля россия начала новый этап войны против Украины, враг совершает массированные обстрелы и бомбардировки мирных украинских городов и сел. На борьбу с захватчиками поднялся весь народ Украины. ВСУ и Силы территориальной обороны остановили наступление врага и наносят ему большие потери.