Финансовые новости
- |
- 17.04.22
- |
- 21:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Дефицит бюджета в следующие месяцы может достигать $5 миллиардов - Шмигаль
20:44 17.04.2022 |
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в последующие месяцы дефицит бюджета может достигать 5 млрд долларов, потому как никогда нужна финансовая помощь Запада.
Как передает Укринформ, об этом глава украинского правительства сообщил в разговоре с американским ABC News, о чем идет речь в его Телеграмме.
«На следующей неделе финансовый блок нашей команды будет работать в Вашингтоне. Встречи с МВФ, Всемирным банком и правительством США, чтобы привлечь дополнительные средства для финансирования нужд украинской армии, украинской экономики и наших людей. В последующие месяцы дефицит бюджета может достигать 5 млрд долларов, а потому финансовая помощь Запада как никогда нужна сейчас», - заявил Шмигаль.
Он подчеркнул, что «оружие, финансы и санкции - триада, которая поможет остановить агрессора и вернет мир в Европе».
«Еще один месседж, который мы присылаем всему миру - это то, что Украина готова к дипломатическому варианту завершения войны. Но мы не уступим наши национальные интересы. Если Россия не хочет завершить войну дипломатией, то мы вынуждены будем завершить эту войну на поле боя», - подчеркнул Шмигаль.
24 февраля россия начала новый этап войны против Украины, враг совершает массированные обстрелы и бомбардировки мирных украинских городов и сел. На борьбу с захватчиками поднялся весь народ Украины. ВСУ и Силы территориальной обороны остановили наступление врага и наносят ему большие потери.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Закон о возможности увольнения набсовета за отсутствие в банке или госкомпании в период войны вступил в силу
ТОП-НОВОСТИ
|После гибели крейсера «Москва». Почему россияне резко забоялись войны
|Крейсер «Москва» затонул, - Минобороны РФ
|Нацбанк Украины впервые с начала войны разрешил банкам продажу наличной валюты населению
|США выделяют еще $800 млн на оружие для Украины: артиллерию, бронетехнику, вертолеты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Дефицит бюджета в следующие месяцы может достигать $5 миллиардов - Шмигаль
|Закон о возможности увольнения набсовета за отсутствие в банке или госкомпании в период войны вступил в силу
|Электропитание хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне возобновили
|Среднесрочные ОВГЗ отныне будут выпускаться только с полугодовыми купонами
|Экспорт «Газпрома» обвалился на четверть
|Совет НБУ утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на период войны
Это интересно
|Китай стал лидером в производстве дисплеев, обогнав Корею в 2021 году
|Учёные создали солнечные панели, которые даже ночью вырабатывают заметные объёмы энергии
|Продажи оборудования для производства полупроводников в 2021 году взлетели на 44 % — больше других закупился Китай
|Китайским компаниям принадлежит всего 4% мирового рынка микросхем
|Больше половины пострадавших организаций заплатили выкуп вымогателям в 2021 году
|Из Google Play удалили «СберБанк Онлайн» и ряд других приложений «Сбера»
|Tesla продемонстрировала способность пикапа Cybertruck подруливать задними колёсами