НБУ ожидает близкого к нулю дефицита текущего счета в 2022г

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает существенное ухудшение показателей торговли в 2022 году, но с дефицитом текущего счета по итогам года около нуля, сообщил замглавы центробанка Сергей Николайчук в ходе дискуссии, организованной Центром экономической стратегии (ЦЭС).

"Пока что, учитывая наши базовые допущения, мы ожидаем, что на протяжении этого году дефицит текущего счета будет близким к нулю. Но в memo учитывать, что по текущему финансовому счету отток будет достаточно существенным", – сказал он.

Замглавы Нацбанка отметил, что у него есть вопросы к недавно опубликованной Минэкономики статистике, в которой импорт в марте упал существенно больше, чем экспорт. "По тем платежам, что мы видим, мы не видим такого резкого сокращения импорта и не видим, чтобы экспорт ощущал себя намного лучше, чем импорт", – констатировал Николайчук.

По его словам, важный компонент – расширение расходов украинских граждан за рубежом, которые не видны в статистике за импорт, но видны в платежах украинских банков валюты для расчетов Visa и Mastercard. "В платежном балансе это операция, которая приводит к расширению дефицита текущего счета", – пояснил замглавы НБУ.

Он также уточнил, что сейчас при анализе текущего счета необходимо учитывать, что месяц-полтора значительная часть импорта поступала как гуманитарная или военная помощь.

"Будем видеть увеличение торгового дефицита, но это будет компенсироваться трансфертами по счету вторичных доходов. То есть бесплатная гуманитарка приводит к нейтральному влиянию на текущий счет", – сказал замглавы Нацбанка.

Важно также следить за поступлениями от IT-услуг, динамикой переводов, так как есть разные сценарии и разные возможности и риски, добавил Николайчук.

По его мнению, импорт останется подавленным достаточно длительный период, поэтому ситуация с платежным счетом будет не настолько плохой. "Но на следующем этапе, когда мы будем говорить о восстановлении украинской экономики после войны, можно рассчитывать на большее расширение и дефицита текущего счета. Но будем надеяться на финансирование из разных источников", – подчеркнул замглавы Нацбанка.

Как сообщалось, Всемирный банк в обнародованном на неделе сильно ухудшенном прогнозе для Украины ожидает в этом году дефицита текущего счета платежного баланса в 6,8% ВВП и его расширения до 16,8% ВВП в 2023 году.