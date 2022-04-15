МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины - Георгиева

МВФ увеличил экстренное финансирование помочь Украине, запустил специальный счет для дальнейшего финансирования и вместе с международными партнерами готовится к масштабным усилиям по восстановлению страны.

Как сообщает Укринформ, об этом в интервью сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

«МВФ увеличила экстренное финансирование в размере 1,4 млрд долларов, чтобы помочь Украине удовлетворить немедленные потребности в расходах. На прошлой неделе мы запустили специальный счет, который дает безопасный путь для дальнейшего финансирования Украины. И вместе с международными партнерами мы готовимся к масштабным усилиям по восстановлению, которые потребуются», - сказала Георгиева.

Директор-распорядитель МВФ отмечает, что сейчас для мира непосредственными приоритетами является прекращение войны в Украине, противостояние пандемии и борьба с инфляцией и долгом.

«Из мирового опыта мы знаем, что конфликт есть враг развития и процветания. Высокая цена войны покалечила и продолжает калечить так много стран. В надежде на мир мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине и всем пострадавшим странам», - сказала она.

Как сообщал Укринформ, ранее МВФ прогнозировал «глубокую рецессию» российской экономики из-за войны войны, развязанной кремлем против Украины, а также масштабные санкции, введенные против РФ. Фонд не считает дефолт россии по внешнему долгу маловероятным.