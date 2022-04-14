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Послы G7 обсудили с руководством Нацбанка планы обновления Украины
22:46 14.04.2022 |
Послы стран Группы семи обсудили с главой Национального банка Кириллом Шевченко и правлением НБУ пути поддержки и планы восстановления Украины.
Об этом сообщило посольство Японии в Украине в Фейсбуке, передает Укринформ.
«Послы стран G7 были рады лично встретиться с главой Национального банка Украины Кириллом Шевченко и правлением НБУ. Профильные министры также присоединились к встрече онлайн, чтобы обсудить финансовую стабильность и состояние экономики Украины, - отмечают в диппредставительстве.
Отмечается, что послы обсудили пути поддержки странами G7 финансовой устойчивости в короткой перспективе, а также долгосрочные планы восстановления. Они приветствовали создание Международным валютным фондом административного счета для Украины.
Как сообщалось, по оценкам Национального банка, в 2022 году украинская экономика будет постепенно восстанавливаться. Однако реальный ВВП может сократиться не менее чем на треть.
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