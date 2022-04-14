Инфляция в Украине по итогам 2022 г. может превысить 20%, но будет контролируемой - Нацбанк

Инфляция в Украине по итогам 2022 года может превысить 20% из-за последствий полномасштабной войны, но будет контролируемой, говорится в сообщении Национального банка Украины в четверг.

Согласно сообщению, подорожание товаров и услуг будет обусловлено, в частности, нарушением производственных процессов, логистическими проблемами из-за временной оккупации части территорий, разрушением транспортной инфраструктуры и, как следствие, неравномерно распределенным предложением по отдельным регионам.

Кроме того, на рост инфляции повлияют эффекты переноса девальвации обменного курса гривни, которая произошла накануне войны и высокая стоимость энергоносителей в мире, что будет оказывать давление на стоимость топлива, товаров и услуг со значительной долей энергоносителей в себестоимости.

В то же время рост цен будет сдерживаться мерами Нацбанка и правительства Украины в том числе временной фиксацией обменного курса гривни, сдерживающей вероятное ухудшение ожиданий и подорожание импортных товаров, снижением налогов, в том числе косвенного обложения импорта, фиксацией цен на жилищно-коммунальные сервисы и административным регулированием цен на ряд продуктов питания и топлива.

Дополнительное сдерживающее влияние будет иметь избыток предложения отдельных сельскохозяйственных культур из-за ограниченных возможностей их экспорта.

Указывается, что после возобновления функционирования каналов монетарной трансмиссии Национальный банк будет снова применять учетную ставку и другие монетарные инструменты для удержания под контролем инфляционных ожиданий и постепенного снижения инфляции.