НБУ ожидает сокращения реального ВВП как минимум на треть в 2022г

Экономика Украины будет постепенно восстанавливаться, однако реальный ВВП может сократиться не менее чем на треть в 2022 году, говорится в сообщении Нацбанка в четверг.

Согласно сообщению, сокращение ВВП ожидается по всем составляющим. Так, частное потребление снизится, ввиду вынужденного выезда многих граждан из страны, роста уровня безработицы, уменьшения доходов и экономии на второстепенных расходах. Из-за существенной неопределенности и высоких рисков значительно сократится и инвестиционная активность, указывает НБУ.

По информации регулятора, снижение потребления и инвестиций может привести к сокращению импорта по сравнению с довоенным периодом. В то же время значительные потери несет и экспорт товаров из-за остановки предприятий, уменьшения посевных площадей и невозможности эффективного проведения сельскохозяйственных работ из-за военных действий, блокады морских портов, проблем с поставкой горючего и удобрений.

Кроме того, ожидается увеличение складских запасов продукции, которые предприятия будут пытаться экспортировать позже.

"После значительного сокращения в первый месяц войны экспорт и импорт будут постепенно возобновляться", – говорится в сообщении.

Указывается, что экспорт товаров в марте 2022 стремительно сократился из-за нарушений логистики и разрушения производственных мощностей, а импорт товаров значительно снизился в результате уменьшения внутреннего спроса, сложностей с логистикой, а также ограничения импорта критическими статьями.

В то же время, по ожиданиям Нацбанка, благодаря частичному решению проблем с логистикой объемы экспорта постепенно возрастут в сравнении с мартовскими результатами.

Центробанк прогнозирует, что импорт товаров и услуг в Украину будет увеличиваться умеренными темпами благодаря постепенному восстановлению потребительского и инвестиционного спроса.

Отмечается, что финансовая поддержка международных партнеров Украины станет весомым источником валютных поступлений в Украину. Другими относительно стабильными источниками будут оставаться переводы трудовых мигрантов и доходы ИТ-индустрии.

Кроме того, указывается, что бизнес постепенно возобновляет свою деятельность, преодолевая вызовы военного времени. В частности, согласно результатам внеплановых опросов, проведенных Нацбанком, количество предприятий, полностью прекративших свою деятельность, уменьшилось с 30% в первые недели марта до 23% в начале апреля.