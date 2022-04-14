Финансовые новости
- |
- 14.04.22
- |
- 16:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украинская металлургия постепенно возобновляет работу, - WSJ
15:29 14.04.2022 |
Украинскоя металлургия постепенно возобновляет работу. Крупнейшие компании перезапускают свои предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
В частности, планы по запуску своих мощностей, несмотря на ряд логистических проблем, анонсировали "Метинвест" и "Арселор Миттал".
"Перезапуск является долгожданным стимулом для украинской промышленности, которая сильно пострадала от российского вторжения. Крупная сталелитейная промышленность Украины законсервировала свою деятельность из-за опасений по поводу безопасности и трудностей с поставками и экспортом готовой продукции", - отмечает издание.
Так, "Метинвест" запускает две из четырех доменных печей на комбинате "Запорожсталь", предприятия в Мариуполе и Авдеевке, согласно комментарию компании, понесли ущерб в результате боевых действий.
"Пока не будет остановлена активная фаза российской военной агрессии и восстановлены надежные каналы связи с заводами, оценить ее влияние на заводы группы не представляется возможным", - отметили в "Метинвесте".
"АрселорМиттал" Кривой Рог на текущей неделе задул доменную печь №6, в планах предприятия - к 2 мая запустить домну №8, а к 10 мая - начать экспортировать железорудный концентрат с рудообогатительной фабрики.
Стоимость горячекатаного рулона в Европе выросла на 43% с 943,75 евро за метрическую тонну 24 февраля до 1348,50 евро за тонну 11 апреля.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Минобороны РФ подтвердило пожар на крейсере «Москва». Украинские источники сообщали об обстреле его крылатыми ракетами
ТОП-НОВОСТИ
|США выделяют еще $800 млн на оружие для Украины: артиллерию, бронетехнику, вертолеты
|ФСБ планировало вывезти Медведука через Приднестровье в Москву – Баканов
|Оружие - главное, что нужно Украине сейчас: итоги Совета ЕС
|США и Британия проверяют информацию о применении россиянами химического оружия в Мариуполе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинская металлургия постепенно возобновляет работу, - WSJ
|Средняя цена газа в Украине в марте выросла до 1300 долларов за тысячу кубометров
|ЕС предупредил страны-члены, что оплата за газ в рублях будет нарушением санкций - СМИ
|Стоимость золота 14 апреля откатывается назад после пятидневного роста
|Нефть дешевеет 14 апреля, так как рынок взвешивает смешанные сигналы предложения
|Украина подписала соглашение о кредите Канады на CAD500 млн
Это интересно
|Amazon столкнулась с проблемами безопасности при доставке товаров дронами, но не хочет останавливаться
|Hitachi предложила систему оплаты по отпечатку пальца без кредитных карт и смартфона
|Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter
|По словам финансового директора Volkswagen, дефицит микросхем продлится до 2024 года
|Ночь предстала в цвете — нейронную сеть научили раскрашивать изображение с камер ночного видения
|Nissan и NASA совместно создают новый твердотельный элемент
|Microsoft захватила домены, использовавшиеся APT28 для атак на Украину