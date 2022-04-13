Украина подписала соглашение о кредите Канады на CAD500 млн

Министр финансов Украины Сергей Марченко в среду вечером подписал кредитное соглашение с правительством Канады о предоставлении Украине 500 млн канадских долларов (CAD, около $400 млн по текущему курсу).

"По состоянию на сейчас это крупнейший двусторонний межправительственный кредит для Украины. Средства предоставляются нам на льготных условиях со сроком погашения 10 лет", – написал министр в Facebook.

Марченко уточнил, что кредитные средства будут использованы для финансирования приоритетных расходов государства, и поблагодарил правительство Канады и лично вице-премьера и министра финансов Канады Христю Фриланд за принятое решение.

Как сообщалось, Канада в этом ее бюджетном году (до 1 июля) выделила Украине CAD145 млн на гуманитарную помощь и CAD35 млн на помощь в целях развития для оказания прямой поддержки украинцам, пострадавшим от незаконного российского вторжения, а также кредиты на общую сумму CAD620 млн для поддержки финансовой стабильности Украины, экономической устойчивости и реформ управления. О первом кредите на CAD120 млн было объявлено 21 января, а об указанных выше дополнительных CAD500 млн – 14 февраля.

В бюджете на следующий год объявлено, что Оттава предложит Киеву новые кредитные ресурсы в CAD1 млрд через новый управляемый счет для Украины в Международном валютном фонде и еще CAD500 млн военной помощи в дополнение к уже выделенной в этом году на сумму CAD90 млн.