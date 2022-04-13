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Компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье будут определять комиссии при органах местного самоуправления
14:44 13.04.2022 |
Компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье будут определять комиссии при органах местного самоуправления, сообщила лидер партии "Слуга народа", сообщила народный депутат Елена Шуляк в блиц-интервью "Интерфакс-Украина".
Как сообщалось, согласно принятому в первом чтении законопроекту №7198, люди, жилье которых разрушено и которые зафиксировали это в "Дие", будут иметь право получать компенсацию не деньгами, а квадратными метрами.
"На первом этапе нужно подать заявление. К такому заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на получение компенсации (например: документ о праве собственности на жилье (если сведения о таком праве, имеющиеся в Государственном реестре вещных прав, добавлять документ не нужно, нужно только указать номер в этом реестре).) Но если есть сложности с представлением документов (например, для вынужденных переселенцев), достаточно ограничиться заявлением, а подтверждающие документы добавить позже", - сообщила Шуляк.
Она отметила, что если какие-то документы утрачены или уничтожены, то заявитель сможет обратиться к созданной органом местного самоуправления комиссии для содействия и помощи в их восстановлении.
Сведения об обследовании поврежденного имущества и оценке стоимости ущерба подаются заявителем только по желанию. По умолчанию получение этой информации является сферой ответственности органов, занимающихся вопросами предоставления компенсации.
Согласно законопроекту №7198, когда речь идет о компенсации в виде нового жилья (если соответствующий дом полностью разрушен или повреждения настолько значительны, что он признан не подлежащим восстановлению), то на уровне Кабинета министров должна быть разработана соответствующая методика, по которой будет считаться стоимость квадратного метра жилья в определенной местности и, исходя из площади разрушенного жилья, будет считаться сумма компенсации. В таком случае вопросами исчисления суммы компенсации будут заниматься специально образованные комиссии органов местного самоуправления.
Когда речь идет об объектах, нуждающихся в ремонте, оценку будут проводить субъекты оценочной деятельности, которые будут составлять соответствующие отчеты об оценке каждого поврежденного объекта.
"Блок вопросов, касающихся оценки поврежденного имущества и стоимости его восстановления, комплексно дорабатывается совместно с Фондом государственного имущества с целью наработки оптимального механизма, призванного, с одной стороны, максимально ускорить и упростить процедуры, а с другой - получить максимально объективную и полную информацию", - сообщила Шуляк.
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